Allarme cioccolato, non potrai più mangiarlo: non c’entra nulla la tua dieta | La situazione preoccupa grandi e piccini

Mangiare il cioccolato è qualcosa di piuttosto gratificante, ma sarebbe opportuno gestirlo e mangiarne sono alcune tipologie.

Lasciarsi andare al piacere del cioccolato è un peccato di gola che commettono un po’ tutti. Sono poche le persone a cui non piace questo squisito alimento capace di regalare gioia e di stimolare un po’ tutti i sensi. Viene utilizzato praticamente in ogni festività o ricorrenza, ma anche quando ci si vuole lasciar andare ad un attimo di svago.

Chiaramente tutto dipende dalla frequenza con la quale lo si mangia. Se fatto di tanto in tanto e senza esagerare non ha chissà quali risvolti negativi. Anzi può solo che far bene all’umore della persona che la consuma.

Il problema nasce nel momento in cui se ne fa abuso. Gli zuccheri che ci sono al suo interno non sono per niente salutari nel lungo periodo e quindi è bene darsi una regolata e mangiarla non più di un paio di volte a settimana.

Questo principio però vale esclusivamente per il cioccolato al latte, che in linea di massima può essere controproducente soprattutto in alcune specifiche situazioni. Andiamo a vedere nello specifico quali sono.

Cioccolato al latte: non mangiarlo soprattutto se…

Ad esempio, se si soffre di disturbi intestinali sarebbe meglio tenersi alla larga da questo prodotto. Stesso dicasi per quanto concerne il mal di gola visto che assumere zuccheri, lattosio e cose affini non è propriamente il massimo per ritrovare la serenità che manca a livello respiratorio.

Ciò però non significa che tutti i tipi di cioccolato debbano essere tenuti alla larga. Uno in particolare può essere decisamente propizio quando fa capolino il mal di gola. Ecco per quali motivazioni è possibile sfruttare questa prelibatezza a proprio favore.

I benefici del cioccolato fondente

Stando agli studi del professor Alyn Morice, definito come un esperto di tosse internazionale e capo di studi cardiovascolari e respiratori presso l’Università di Hull in Inghilterra, riportati da leonardidolciumi.com il cioccolato fondente è il miglior rimedio contro per lenire la gola irritata e alleviare la tosse.

Ciò è stato appurato curando diversi pazienti con un medicinale a base di cacao che miglioravano dopo appena due giorni dall’assunzione del farmaco. Il merito è esclusivamente della teobromina, un alcaloide presente nel cacao che permette di sopprimere la voglia di tossire molto prima rispetto alla codeina, uno degli ingredienti basilari presente nelle medicine per curare la tosse.