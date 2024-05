Sei a dieta ma hai voglia di dolce? La ricetta che fa per te: il tiramisù fit, bastano solo due ingredienti | Non metti 1 grammo

Finalmente la ricetta che tutti attendevano per concedere un peccato di gola light. Poche calorie e piacere sublime per il palato.

Tra i dolci italiani più amati da grandi e piccini è giusto parlare del tiramisù. Trattasi di un mix di cacao, caffè, mascarpone e savoiardi imbevuti. Chiaramente, le origini ancora oggi creano diverse fazioni, in cui c’è chi ne vanta la prima produzione in Veneto, precisamente nella città di Treviso.

Dobbiamo ritornare indietro nel tempo, precisamente tra gli anni ’60 e ’70, in cui un pasticcere locale avrebbe creato questa delizia per festeggiare la nascita di un bambino. Gli ingredienti principali quindi sono il mascarpone, che è un formaggio cremoso e delicato, e chiaramente non possono mancare le uova, che servono per creare proprio la crema al mascarpone, lo zucchero che serve a dare un sapore più dolce e delicato ma non solo.

I savoiardi o lady fingers altro non sono che dei biscotti molto leggeri ma allo stesso tempo croccanti che servono per creare proprio la base del tiramisù. Il caffè, rigorosamente espresso, deve essere raffreddato affinché i savoiardi, ancor prima di essere utilizzati per creare la base, possano essere inzuppati per bene.

Alcune ricette, soprattutto quando tale dolce può essere mangiato solo ed esclusivamente da adulti, prevedono anche l’aggiunta di alcuni liquori come il brandy o il rum proprio per dare un tocco di aroma in più.

Ingredienti e procedimento

Infine, non può mancare il cacao in polvere che serve per ricoprire la superficie del dolce dandogli un tocco di amarezza molto apprezzato. Per preparare un tiramisù bisogna innanzitutto disporre di una tazza di caffè; poi, all’interno di una ciotola bisogna sbattere il mascarpone con lo zucchero affinché diventi tutto liscio. Solo in seguito bisogna montare le uova da parte fino a quando non si ottiene una consistenza spumosa.

Solo adesso potranno essere uniti i due miscugli e pian piano devono essere inzuppati i savoiardi nel caffè. Ora bisogna disporli creando uno strato uniforme in una teglia e coprire il tutto con la crema al mascarpone per poi fare nuovamente lo stesso processo. Il tiramisù deve essere poi ricoperto da una pellicola trasparente e stare in frigo per almeno quattro ore, anche se sarebbe consigliabile lasciarlo tutta la notte. Solo prima di servirlo è consigliabile attuare la spolverata di cacao in polvere.

Tiramisù fit

Il nome tiramisù, in italiano significa “solleva” e forse questo è legato essenzialmente al fatto che all’interno ci sia il caffè come energizzante. Ormai, esistono tantissime varianti, soprattutto quelle più dietetiche, affinché anche chi segue diete e alimentazioni attente possa gustarlo. Sulla pagina Instagram di @ricette_ghisa, ecco gli ingredienti per un tiramisù fit che ti farà leccare i baffi:

9 plasmon o altri biscotti secchi;

200g di ricotta light;

dolcificante a gusto;

15g di cacao amaro (noi degrassato) + altro da spolverare in superficie;

latte o caffè qb per inzuppate i biscotti.