Estate 2024, sogni il mare e vuoi visitare l’Europa? Ti bastano 20€ e il gioco è fatto | La promo scade tra due giorni

La super offerta ti permette di andare al mare quando vuoi per tutta l’estate quando senza spendere cifre esorbitanti. Tutti i dettagli.

L’estate si avvicina lentamente e per chi non ha ancora programmato nulla ci sono molteplici opportunità da scrutare e tra le quali scegliere. Senza spendere chissà quali cifre si può andare al mare godendo di ogni genere di comfort.

Non si tratta di uno scherzo o di una truffa bensì di una clamorosa opportunità svelata dal noto portale piratiinviaggio.it che proprio in questi giorni ha condiviso con i propri utenti un’offerta di fatto irrinunciabile.

Di fatto va a ricalcare il trend che ha spopolato la scorsa estate, ovvero quello delle vacanze estive in Albania. Sole, mare cristallino, spiagge mozzafiato e tanti altri servizi a costi decisamente stracciati rispetto a quelli applicati in Italia.

In questa sede vi porteremo a Saranda, ridente località di mare albanese dove in un hotel di tutto rispetto (3 stelle) potrete pernottare come dei veri e propri signori senza dover fare chissà quali grandi sacrifici.

La sistemazione da sogno a due passi dal mare con soli 20 euro a notte

Un pernottamento per 4 persone presso l’albergo Vila Era Beach viene a costare appena 20 euro a notte a testa. Davvero niente se si considera che la struttura è praticamente sulla spiaggia e offre nel pacchetto anche la colazione (che molti hotel si fanno pagare rigorosamente a parte).

Per chi viaggia in macchina c’è anche la possibilità di usufruire del parcheggio gratuito, il che è un altro punto a favore di non poca rilevanza. La posizione chiaramente resta il punto di forza, ma anche le camere hanno il loro fascino.

I servizi inclusi e le possibili date

Sono ampie comode e ideali sia per coppie che per gruppi. Alcune hanno anche il giardino o una piccola terrazza. Passando invece al cibo, nella struttura è presente un ristorante, che viste le premesse non sarà di certo troppo dispendioso per le tasche di chi è abituato ai prezzi nostrani.

La proposta è valida praticamente per tutto il periodo estivo. Da fine maggio a fine settembre sono diverse le date disponibili anche se di certo non lo saranno ancora per molto. Con questo rapporto qualità-prezzo nel giro di qualche settimana potrebbero davvero andare a ruba. Ormai gli italiani e non solo hanno eletto l’Albania come meta ideale per potersi rilassare al mare all’insegna del risparmio.