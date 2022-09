Bonus per le famiglie, 1.000 euro a partire dal 16 settembre: senza Isee

Per le famiglie italiane arriva un ricco bonus da addirittura €1000 che non richiede neppure l’ISEE. Si tratta di un vero e proprio regalo soprattutto perché oggi le famiglie sono in condizioni di forte fragilità.

Le famiglie italiane sono in forte difficoltà e quindi quando viene erogato un bonus interessante, specialmente se è facile da chiedere le famiglie non se lo lasciano scappare. Vediamo come ottenerlo.

Nuovi bonus per famiglie: Quello da 1000 euro senza Isee, incredibile

Prima di vedere come richiedere questo bonus da 1000 euro è importante sottolineare come la forte inflazione abbia reso molto fragili tante famiglie italiane.

La stangata sulle bollette rischia di far finire in povertà energetica addirittura 9 milioni di Italiani. Parliamo effettivamente di cifre assurde e quindi non stupisce che gli italiani siano sempre alla ricerca di bonus. Questo bonus da 1000 euro è pronto per essere versato agli italiani perché la domanda può partire già dal 16 settembre 2022. Si tratta di un bonus oggettivamente di grande valore e che ha la particolarità di non richiedere l’ISEE.

La particolarità: non c’è bisogne dell’ ISEE

Come sappiamo bene l’ISEE è la precondizione di praticamente tutti i bonus che ci sono in Italia e quindi dal 16 settembre sicuramente saranno tanti a voler richiedere questo bonus. Questo bonus è un sicuramente ecologico perché va ad erogare mille euro alle famiglie proprio per una scelta ecologica e che non impatta sull’ambiente.

Oggi molti polemizzano con i bonus perché li ritengono una misura di tipo assistenzialista e li stanno molto denigrando. Ma con le famiglie in difficoltà così forte i bonus vanno richiesti assolutamente perché altrimenti tanti potrebbero non farcela.

Come fare domanda per il Bonus ecologico da 1000 euro

Per richiedere questo bonus c’è bisogno di aver acquistato una bicicletta elettrica detta anche e-bike oppure una cargo bike, oppure di aver usufruito dei servizi di car sharing e bike sharing. Quindi si tratta di una serie di comportamenti ecologici che vanno ad essere premiati proprio con questo bonus fino a 1000 euro.

Vediamo nel concreto quanto viene erogato alle famiglie. Alle famiglie spettano dai 300 ai 500 euro di rimborso se hanno acquistato una bicicletta elettrica mentre il rimborso passa dai 500 ai 1000 euro se hanno acquistato una cargo bike.

Per poter beneficiare di questo bonus bisogna risiedere a Bologna perché si tratta di un bonus ecologico messo in campo proprio dal Comune di Bologna. Quindi le famiglie potranno ottenere questo aiuto per tutti questi acquisti purché siano stati fatti dopo il 28 giugno 2022.

Per ora questa iniziativa è partita a Bologna ma potrebbe avanzare in tutta Italia, non sarebbe la prima volta. Non è assolutamente escluso quindi che misure ecologiche di questo genere possano anche partire in altre città italiane e quindi anche altri possano sfruttare un bonus ecologico di questo genere.