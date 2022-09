Le tre cose che non devi dire mai al telefono: altissimo rischio

Esistono tre cose che non bisogna assolutamente dire quando si è a telefono altrimenti potrebbero rubare tutti i nostri soldi. Ecco quali sono e quando è meglio evitare.

Facciamo da sempre i conti con e truffe telefoniche, ma non sempre riusciamo a riconoscerle. Di continuo veniamo contattati da numeri sconosciuti e da operatori che ci propongono di aderire a nuove offerte e promozioni a prezzi stracciati e convenienti. Chi sta dall’altra parte della cornetta è quasi sempre un professionista che spesso fa sembrare quello che sta proponendo più vantaggioso di quanto lo sia in realtà.

Di solito si viene contattati da persone che, ad esempio, offrono dei nuovi contratti per luce e gas e che chiedono qual è il nostro gestore, in modo da poter proporre la loro offerta migliore. Il problema è che dietro molte di queste offerte e agevolazioni, si nascondono delle vere e proprie truffe. Esistono 3 cose che dovete ricordare di non dire mai al telefono per evitare di essere gabbati quando si ha questo tipo di conversazione.

Cosa non fare e non dire per non essere truffati al telefono

Durante queste conversazioni, dobbiamo sempre stare attenti a ciò che diciamo e non si deve mai abbassare la guardia. La prima cosa da non dire sono il luogo e la data di nascita della persona, ad esempio, sono due delle informazioni che non devono essere mai date al telefono insieme al codice fiscale. Da questo documento, i truffatori, possono risalire al nome e al cognome, perché il codice identificativo della persona.

Altro dato da non dare assolutamente mai al telefono è il codice POD. Tale codice è composto da una serie di numeri e lettere che si trovano sulla bolletta andando a identificare il punto in cui l’energia o il gas vengono prelevati. Tramite codice POS, quindi, è possibile risalire alla vostra abitazione.

Nel caso in cui, dovessero chiamarvi degli operatori e dovessero chiedervi questi tre dati, ricordatevi di non rispondere per nessuna ragione al mondo. Dalle vostre risposte, infatti, potrebbero risalire a tutti i vostri dati e truffarvi senza che voi possiate fare nulla.