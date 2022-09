Ti danno 15 mila euro per trasferirti qui, in Italia: altro che Bonus

Ti piacerebbe vivere in un piccolo e tranquillo borgo? Se la risposta è sì, ci sono ottime notizie in arrivo per te! Ti danno 15 mila euro per trasferirti, altro che Bonus!

Al fine di popolare nuovamente piccoli borghi e comuni, la Regione Sardegna offre un bonus di 15 mila euro a chi decide di trasferirsi. Si tratta di un’agevolazione piuttosto vantaggiosa, soprattutto, per chi non ne può più del caos delle grandi città e vorrebbe cambiare vita. Per cui, se hai deciso di mollare tutto e voltare pagina, ecco tutti i dettagli e i requisiti necessari per andare a vivere in Sardegna!

Bonus di 15 mila euro per vivere in Sardegna: tutti i dettagli

A spiegare le motivazioni di questa iniziativa e a promuoverla, è il presidente dell’Isola Christian Solinas. Il bonus di 15 mila euro promosso dalla Regione Sardegna, nasce con lo scopo di popolare nuovamente borghi e comuni con meno di 3 mila abitanti e che, quindi, rischiano lo spopolamento.

Bonus 15 mila euro per andare in Sardegna: come funziona?

I 15 mila euro erogati dalla Regione Sardegna, possono essere utilizzati per acquistare e ristrutturare una casa sull’Isola. Questo contributo a fondo perduto, verrà concesso a tutti i richiedenti, fino alla fine delle risorse disponibili che ammontano a 45 milioni di euro, a patto che i richiedenti soddisfino determinati requisiti.

Bonus per vivere in Sardegna: ecco i requisiti per richiederlo

Per ottenere il beneficio di 15 mila euro, offerto dalla Regione Sardegna, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

avere la residenza anagrafica nel Comune in questione;

trasferire la propria residenza entro e non oltre 18 mesi a partire dall’acquisto di una casa oppure dalla fine dei lavori in caso di ristrutturazione (a condizione che il comune di provenienza non sia un piccolo comune della Sardegna).

Non esiste nessuna restrizione per quanto riguarda i componenti familiari. Quindi non importa se il richiedente sia un single oppure una famiglia già costituita. L’unico vincolo è che il comune scelto conti meno di 3 mila abitanti.

Ricordiamo che, il contributo a fondo perduto, spetta anche in caso di trasferimento da altra Regione, diversa dalla Sardegna.

Bonus di 15 mila euro: come fare domanda?

Ti alletta l’idea di ricominciare la tua vita in un posto nuovo? Tra le altre cose, parliamo di in una cornice da sogno come quella della Sardegna! Ebbene, non ti resta che inviare la domanda di partecipazione al bando direttamente al piccolo comune o borgo sardo che ti piace di più!