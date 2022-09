Alessandro Borghese quanto costa mangiare nel suo ristorante: prezzi e location

Noto al grande pubblico principalmente per le trasmissioni televisive di cui è protagonista, lo chef Alessandro Borghese è conosciuto anche per i suoi ristoranti. Ecco dove si trovano e quanto costa mangiare in uno dei suoi ristoranti.

Lo Chef Borghese è ormai un celebre personaggio televisivo, grazie soprattutto, alla conduzione di trasmissioni di enorme successo come “4 Ristoranti” e “Celebrity Chef”. Sul piccolo schermo ha mostrato tutte le sue grandi competenze di cuoco e consulente nella ristorazione, trasmettendole al pubblico con incredibile passione e simpatia.

Ma Alessandro Borghese non è soltanto un carismatico chef televisivo. Infatti, lo chef Borghese è anche titolare di due ristoranti. Scopriamo insieme dove si trovano e quanto si spende per un pranzo o una cena.

Alessandro Borghese: dove sono i suoi ristoranti?

Chi di noi non conosce lo chef romano Alessandro Borghese e le sue celebri trasmissioni in televisione? Eppure, non tutti sanno che lo chef Borghese, è anche titolare di due ristoranti, in due tra le città italiane più importanti e belle. Infatti, il carismatico chef romano è titolare di un ristorante a Venezia e uno a Milano, inclusi sotto il nome del brand “Alessandro Borghese – il lusso della semplicità”.

Inaugurato nel 2017, il ristorante milanese A.B. – il lusso della semplicità di Alessandro Borghese si trova in Viale Belisario 3, vicino agli iconici grattacieli del quartiere City Life.

Proprio come il locale di Milano, il ristorante di Venezia si chiama A.B. – il lusso della semplicità. Inaugurato quest’anno, da appena qualche mese, il nuovo locale dello chef Borghese, si trova in una parte di Palazzo Cà Vendramin Calergi, lo storico edificio cinquecentesco che ospita ancora oggi il casinò della città lagunare.

Quanto costa mangiare in uno dei ristoranti dello chef Alessandro Borghese?

I ristoranti di chef Borghese sono tra le mete più ambite di Milano e di Venezia. Ma quanto costa magiare in uno di questi ristoranti?

Ebbene, il costo di un pranzo o di una cena presso uno dei ristoranti dello chef romano varia a seconda della scelta che viene fatta dal cliente e dal tipo di esperienza culinaria che intende realizzare. Ad ogni modo, il prezzo base si aggira tra gli 85 e i 110 euro a testa, escluse le bevande.

Infine, lo chef Borghese, che non lascia mai nulla al caso, ha pensato anche ad una proposta di menù per i più piccoli. Il menù, che prevede due piatti a scelta, dolce, soft drink e acqua, ha un costo di soli 35 euro.