Non dimenticate il Bonus tv, è persino raddoppiato: come richiederlo

Il bonus tv sarà attivo fino alla fine del 2022 e consiste in uno sconto da richiedere al venditore sul prezzo dell’apparecchio. Viene erogato dal ministero dello sviluppo economico. Lo sconto può essere richiesto per acquistare tv o decoder per il digitale terrestre, e tv e decoder satellitari conformi alle norme.

L’agevolazione statale è stata pensata per dare un aiuto economico alle famiglie di reddito basso per l’acquisto di una tv o un decoder Dvb-T2 in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre. Dal 15 novembre 2021 tutte le emittenti tv hanno iniziato la transizione progressivamente allo standard Mpeg-4 che non è presente nei televisori più vecchi.

A partire da gennaio 2023 arriva in tutte le regioni italiane lo standard Dvb-T2 e le tv nazionali e locali passeranno obbligatoriamente a questa nuova tecnologia.

Prima di comprare un nuovo televisore si può verificare che l’apparecchio che si possiede rispetti i nuovi requisiti sintonizzando l’apparecchio sul canale 100 o 200 del digitale terrestre. In caso di schermo nero, bisogna procedere all’acquisto di un altro apparecchio o di un decoder di nuova generazione. Per avere lo sconto, si deve presentare al venditore un’autocertificazione firmata per la richiesta del bonus, che dichiara che il proprio nucleo familiare ha un Isee che non supera i 20mila euro.

Il nuovo decreto aiuti del governo prevede inoltre anche un bonus da 50 euro per l’acquisto di apparati satellitari di ricezione del segnale, per assicurare la visione della televisione anche alla popolazione delle comunità montane.