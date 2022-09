Caro spesa e bollette, ti aiuta Internet: le app che cercano il risparmio per te

Se sei alla ricerca di un modo per risparmiare denaro, sei nel posto giusto! In questo articolo, ti mostreremo il modo più semplice per gestire i tuoi soldi affidandoti ad Internet. Sì, perché basta installare sul tuo telefono delle applicazioni strategiche. Le app che cercano il risparmio per te!

Il caro vita è una vera spada di Damocle sulle nostre teste, per cui risparmiare su spesa e bollette è diventato un imperativo categorico. Un prezioso alleato in questo senso, potrebbe essere Internet che offre delle utilissime app che aiutano a risparmiare qualche soldino. Ce ne sono davvero tantissime e per i più svariati utilizzi. Dalle app che fanno trovare le migliori offerte al supermercato, a quelle che ci aiutano a risparmiare sul prezzo del carburante e sul prezzo delle bollette. Ci sono poi le app per risparmiare sui ristoranti. Insomma, c’è un app per ogni esigenza. Ecco quali sono le migliori app anti – spreco che possono aiutarti a risparmiare.

App per risparmiare: ecco le migliori

Come abbiamo già detto, oggi, risparmiare su spesa, bollette e carburante si può anche grazie alla tecnologia. Infatti, è possibile trovare davvero tantissime applicazioni per ogni esigenza di risparmio. Ecco quali sono le più famose e che funzionano davvero, disponibili su Google Play Store e App Store.

Buddy – Budget e spese

Si tratta di una delle applicazioni più famose per tenere sotto controllo le spese domestiche. L’app Buddy, ti aiuta a fissare un budget e monitorare le spese, da solo o insieme ai tuoi cari. Il tutto con un’interfaccia molto semplice ed intuitivo.

DoveConviene

Disponibile anche in versione app per iPhone, iPad e dispositivi Android, l’app aiuta chi vuole fare la spesa senza spendere troppo. DoveConviene permette di sfogliare tantissimi volantini e di restare sempre aggiornati sulle nuove offerte. È un’app molto ricca di contenuti aggiornati ed è davvero facilissima da usare. Inoltre, grazie all’integrazione di CARDplus si possono memorizzare le carte fedeltà dei vari supermercati e negozi e averle comodamente disponibili sul proprio smartphone.

Mister Bolletta

Si tratta di un’app che permette di risparmiare sulle bollette di gas e luce, trovando le migliori offerte presenti sul mercato. Dopo che hai scaricato l’app e caricato la tua ultima bolletta, Mister bolletta sceglie la migliore soluzione tra i fornitori più affidabili sul mercato. L’app è scaricabile da App Store o da Google Play.

Prezzi Benzina

Si tratta di un’applicazione utile per risparmiare sui prezzi del carburante. Basta semplicemente attivare il GPS e specificare il tipo di carburante del tuo veicolo, e l’app ti indicherà sulla mappa il distributore più vicino e con i prezzi più bassi.

The Fork

Lanciata da Tripadvisor nel 2015, The Fork è un servizio che consente di trovare e prenotare i ristoranti dall’app, con la possibilità di usufruire di interessanti sconti.