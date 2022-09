Le stufe a pellet vanno a ruba grazie a questi bonus: scopri come ottenerli

I rincari di gas e luce hanno convinto tantissimi italiani a cercare alternative per riscaldare la casa in vista dell’inverno. La stufa a pellet, grazie anche ai bonus messi a disposizione, sembra cogliere l’attenzione di tantissime famiglie.

La stufa a pellet sta ricevendo molti apprezzamenti da parte delle persone che l’hanno acquistata perché porta con sé tantissimi vantaggi. Da oggi inoltre si potranno godere di diversi bonus per alleggerire i costi di acquisto ed installazione.

A chi sono dedicati i bonus

Questo famoso dispositivo di riscaldamento ha delle particolarità che incentivano molte persone ad informarsi sul suo utilizzo. La stufa a pellet è molto semplice da montare, ha una difficoltà di manutenzione molto bassa ed inoltre è ecologica ed economica.

La stufa a pellet è a tutti gli effetti un’alternativa valida al riscaldamento classico e nonostante si abbia bisogno del consenso di uno specialista prima di acquistarla ed installarla, molte persone stanno già scegliendo il modello adatto alla propria casa.

I bonus a disposizione per tutti sono 3:

Bonus del 65% fino ad un massimo di 30mila euro nel caso di interventi di riqualificazione energetica per immobili già iscritti al catasto o con pratica di iscrizione in corso

Bonus del 50% della spesa in caso di ristrutturazione edilizia, fino ad un massimo di 96mila euro.

Bonus in fattura al momento dell’acquisto in quanto il pellet è una fonte di energia rinnovabile, quindi oggetto di detrazione fiscale fino al 65%.

I vantaggi della stufa a pellet

Come già sottolineato in precedenza, la stufa a pellet è una delle migliori alternative attualmente presenti sul mercato. Grazie alla combustione del pellet riesce a scaldare ambienti molto ampi in un breve tempo, inoltre è facilmente programmabile e sprigiona solo il calore desiderato.

La pulizia risulta molto semplice e a differenza di camini e stufe non c’è il rischio di inalare sostanze tossiche o di lasciar fuoriuscire odori sgradevoli.

Il pellet è una fonte di energia rinnovabile in quanto si tratta di materiale di scarto che viene pressato e riutilizzato come combustibile, riuscendo a ridurre gli sprechi e l’inquinamento ambientale. Questa caratteristica rende il pellet anche economico, infatti i sacchi possono essere trovati a prezzi molto convenienti e garantiscono alla stufa molti giorni di funzionamento.

Questo materiale inoltre è molto ecologico poiché sia l’utilizzo che la produzione ed il trasporto hanno un impatto molto leggero sull’ambiente, specialmente se confrontato ai sistemi di riscaldamento alternativi.

Bisogna solo ricordare che per installare una stufa a pellet nelle proprie case, lo specialista dovrà documentare che l’ambiente sia idoneo, quindi che superi i 6 metri quadri e che abbia a disposizione un pavimento totalmente ignifugo.