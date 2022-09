Zodiaco, i 4 segni che è meglio non fare arrabbiare: non ci crederete mai

Ogni segno zodiacale ha i propri pregi e le proprie caratteristiche ma se parlassimo di rancore e di vendetta? Se hai a che fare con questi 4 segni questo articolo potrebbe sicuramente fare al caso tuo!

Occhi aperti, nella vita di tutti i giorni capita spesso di fare un torto a qualcuno, accidentalmente e non, ma se vuoi un consiglio spassionato ti spiego perché dovresti prestare molta attenzione a questi 4 segni zodiacali per non incorrere in spiacevoli vendette!

Alcune persone sono incapaci di dimenticare. Non è una questione di cattiveria quanto di principio, certi segni non riescono proprio a digerire le ingiustizie fatte nei propri confronti, sono certamente in grado di perdonare ma ciò non toglie il fatto che il loro rancore non si estingua, portandoli prima o dopo a mostrarne il conto.

Per loro non esiste via di mezzo. Sono estremamente convinti che il comportamento altrui è dovuto ad un dispetto fatto con consapevolezza, proprio per questo progetteranno il modo di ripagarvi con la stessa medaglia, se non peggio, non si può di certo dire che non siano strategici e pianificatori!

Molti sono i tratti comuni che accomunano i 4 segni. La forte componente che li accomuna è la capacità di portare rancore nel tempo e di trasformarlo in vendetta, in realtà questi segni sono diversi tra di loro sia nel modo di captare un torto che nel modo di affrontarlo.

I 4 segni zodiacali più vendicativi

Il CANCRO è uno dei segni più vendicativi, infatti la sua caratteristica principale è l’emotività, questo li porta a rivivere costantemente emozioni vissute in passato, rimuginare e analizzare ogni questione poco chiara, ogni menzogna detta e ogni inganno subito nei loro confronti, possono rivelarsi impulsivi o attuare la loro vendetta con il passare del tempo, una cosa è certa: Non lasciano nulla al karma.

Lo SCORPIONE previene il problema alla radice, ha una spiccata capacità di captare la menzogna e l’inganno essendo abituato a pungere in primis le proprie vittime, per quanto sia difficile fare un torto allo scorpione, se per sbaglio o nel caso tu sia stato tanto intrepido da sfidarlo, ho una brutta notizia per te! Lo scorpione ti farà lo stesso torto di uguale entità dandoti anche la spiegazione di tale vendetta.

Il LEONE non è di certo da meno! I nati sotto questo segno hanno una memoria impeccabile, soprattutto se si parla di bugie e tradimenti, sia in amore che in amicizia non tollerano proprio questo tipo di atteggiamenti, se hai intenzione di tradire o ferire la fiducia di un leone sappi che a quel punto ti converrà ufficialmente girarci alla larga!

I PESCI li troviamo all’ultimo posto ma non di certo per importanza. Questo risulta il segno zodiacale all’apparenza più tranquillo e pacato ma in realtà si rivela semplicemente il più riflessivo e pianificatore. Chi ha provato a fare un torto o ha tradito questo segno saprà benissimo quanto è realmente in grado di riflettere in silenzio ed attuare nel momento più adeguato la sua amara e velenosa vendetta.