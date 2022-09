Oroscopo, a volte li evitiamo ma sono i segni più onesti dello zodiaco

Lo zodiaco comprende 12 segni, tutti con particolarità differenti che portano le persone ad avere caratteri e inclinazioni ben definite. L’oroscopo ha individuato dei segni che rendono le persone molto più oneste rispetto ad altre e questo valore è attribuito a 3 segni nello specifico, scopri quali.

Sincerità ed onestà sono due valori fondamentali per tantissime persone ma, per i nati sotto i segni del Sagittario, dell’Ariete e del Leone, queste qualità sono ancora più importanti e non vi rinunceranno molto facilmente.

I 3 segni dello zodiaco presenti in questa lista, hanno come punto in comune l’amore per la sincerità e chi è vicino ad una persona nata sotto uno di questi segni può ritenersi fortunato in quanto non dovrà mai preoccuparsi di ricevere false opinioni.

Ariete

L’Ariete è il primo segno dello zodiaco e include i nati tra il 21 Marzo ed il 20 Aprile.

Questo segno è particolarmente leale con gli amici e mette l’onestà sempre al primo posto quando si tratta di rapporti interpersonali. Le bugie sono un elemento assolutamente fuori discussione, tanto che le persone di questo segno preferirebbero chiudere definitivamente i rapporti con una persona piuttosto che riferire qualcosa priva di verità.

La voglia di sincerità dell’Ariete non ha come scopo quello di ferire il prossimo ma anzi, esprime il forte desiderio di voler costruire rapporti basati solo e soltanto sulla verità.

Sagittario

Le persone nate tra il 22 novembre ed il 21 dicembre, ricadono sotto il segno del Sagittario. Nono segno dello zodiaco rappresenta in pieno le qualità della calma e della pacatezza. I Sagittario infatti “si fanno gli affari propri” e non vogliono intromettersi in pettegolezzi che potrebbero causare malintesi tra i propri amici.

L’onestà e la sincerità, che compongono il principale modo di rapportarsi agli altri, lo hanno reso un segno degno di fiducia e rispetto, anche se proprio a causa di questi può risultare sfacciato e quindi incrinare i rapporti con amici e conoscenti.

Leone

Quinto segno dello zodiaco, il Leone ha la lealtà stampata nel DNA e non può di certo cadere vittima delle bugie, nemmeno se dette a fin di bene.

I nati sotto questo segno, e quindi tra il 23 luglio ed il 22 agosto, sono talmente tanto legati a questa virtù che hanno nel loro inconscio un “senso del dovere” che li porta ad avere relazioni unicamente basate sull’onestà e la sincerità.

Pur essendo una caratteristica molto apprezzata nelle persone, la lealtà e l’onestà potrebbero portare ad eventi non proprio positivi, poiché gli amici od i conoscenti potrebbero risentirsi di questi atteggiamenti e finirebbero con l’allontanarsi.