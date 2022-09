Esselunga cerca personale, l’occasione del momento: come candidarsi

Nonostante il rincaro dei prezzi c’è chi continua ad assumere personale per le nuove aperture. Esselunga ha condiviso gli annunci di ricerca personale per mansioni che vanno dalla produzione alla vendita, fino ad arrivare alla gestione. Ecco le posizioni aperte e come fare per candidarsi.

Esselunga offre nuove opportunità di lavoro per oltre 50 figure in alcuni dei suoi store di nuova apertura. I dipendenti ricercati coprono un’ampia gamma di posizioni, infatti i nuovi supermercati sono in cerca di magazzinieri, farmacisti, cassieri e non solo.

Quali sono le posizioni aperte

Esselunga è una catena di supermercati che opera principalmente nel Centro e nel Nord Italia e conta ben 160 store sul territorio, in cui lavorano più di 25 mila dipendenti.

Questo supermercato ha una lunga storia alle spalle e continua ad aprire punti vendita tutt’oggi, dando l’occasione a tante persone di lavorare in un ambiente sereno ed al tempo stesso motivante, contrastando i dati sulla disoccupazione italiana che continua a salire inesorabilmente.

La nuova sede verrà aperta a breve a Siena, precisamente in via Massetana Romana ed è pronta ad accogliere più di 50 nuovi dipendenti che si occuperanno sia dell’area di magazzino, per lo stoccaggio della merce, sia per l’area di vendita, per la sistemazione dei prodotti e per la vendita alla cassa.

Come candidarsi

Per potersi candidare alle offerte di lavoro, partecipando alla selezione del personale, basterà visitare il sito ufficiale www.esselungajob.it e registrarsi. Dopo aver completato il proprio profilo si potrà caricare il CV aggiornato per poi procedere con i vari step dei colloqui e dei test.

Attualmente Esselunga cerca personale per tutto il Centro e Nord Italia, soprattutto farmacisti, per tutti i punti di parafarmacia presenti all’interno del supermercato, ma anche addetti alla produzione gastronomica, parrucchieri ed elettromeccanici di impianti industriali.

Esselunga Job è il sito appositamente creato per la ricerca del personale, dove periodicamente vengono inseriti annunci con bene indicati: mansione, regione e città in cui è richiesto personale, tipo di contratto.

Gli step per far parte del team Esselunga sono i seguenti:

Registrazione sul sito www.esselungajob.it

Creazione del profilo con dati e CV aggiornato

Creazione del video di presentazione da allegare alla richiesta, rispondendo ad un questionario

Primo colloquio da remoto con un selezionatore

Secondo colloquio, svolto di persona

Se tutti gli step verranno completati con un’opinione positiva, da parte dei manager della sede, si potrà proseguire con la ricezione della proposta formale di Esselunga e con la seguente assunzione.