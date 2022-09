Un bug di WhatsApp preoccupa tutti gli utenti, ce l’hai anche tu?

WhatsApp, una delle app più famose ed usate per scambiare messaggi in maniera completamente sicura, istantanea e gratuita ha comunicato che un bug potrebbe mettere a repentaglio i dati sensibili di tutti gli utenti, ecco cosa è successo.

I bug segnalati dal gruppo Meta in realtà sono più di uno e riguardavano sia la versione Android che quella per iOS, per ora sembrano essere corrette, ma bisogna effettuare un aggiornamento il prima possibile, così da non incappare in problemi che possono compromettere l’uso dell’applicazione.

Quali sono i bug si WhatsApp e perché sono pericolosi

Whatsapp, applicazione di messaggistica istantanea, presente sia sugli smartphone Android che iOS, è stata sviluppata dalla WhatsApp inc. nel 2009 ed è stata acquistata dal gruppo Meta, di Mark Zuckerberg, all’incredibile costo di quasi 20 miliardi di dollari, nel Febbraio del 2014. In tutti questi anni di attività i bug non sono mancati, ce ne sono stati di più o meno gravi, che hanno comportato il malfunzionamento di tutta l’app o solo di alcune sue parti. Il team di sviluppatori però è molto attento e veloce nel risolvere queste emergenze e, per quanto possibile, nel prevenirle.

In questo caso, i due bug di sicurezza segnalati erano altamente pericolosi, tanto da essere segnalati con un punteggio di 7.8/10 e 9.8/10. Queste problematiche quindi hanno reso molto rischioso l’utilizzo dell’applicazione da parte degli oltre due miliardi di utenti presenti in tutto il mondo. I bug sono stati catalogati con i codici CVE-2022-27492 e CVE-2022-36934 e sono stati classificati così in alto nei punteggi di pericolosità perché se ben sfruttati, un hacker esperto avrebbe potuto eseguire ogni tipo di codice esistente sugli smartphone Android o iOS.

Entrambi i bug sfruttano il formato video usato da WhatsApp in quanto il primo bug si attiva grazie ad un file modificato ed inviato all’utente ignaro di tutto, mentre il secondo bug, quello più pericoloso, sfrutta le videochiamate. Nel mondo vengono effettuati una quantità di videochiamate e download quasi incalcolabili e se questi bug fossero stati utilizzati da malintenzionati, a quest’ora praticamente ogni telefono avrebbe seri problemi di funzionamento, tutti i dati sarebbero andati persi e sarebbe stata violata la privacy di ogni utente.

Cosa succede ora?

Gli sviluppatori hanno lavorato senza sosta al fine di trovare una soluzione, che è stata già implementata nel nuovo aggiornamento di WhatsApp. Le patch sicure sono le seguenti:

WhatsApp per Android v2.22.16.2

WhatsApp per iOS v2.22.15.9

WhatsApp Business per Android v2.22.16.12

WhatsApp Business per iOS v2.22.16.12

Ogni versione uguale a quelle della lista, o successive sono altamente sicure e prive di ogni sorta di bug.