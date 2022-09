L’articolo del LIDL va a ruba e le scorte stanno già per finire!

Le giornate si fanno corte, la palestra è costosa e la voglia di rimanere sul divano a guardare la tv è sempre forte, LIDL però ha la soluzione per tutte quelle persone che vogliono rimettersi in forma comodamente da casa.

Siamo ormai ad Ottobre e chi non ha già cambiato le sue abitudini il mese scorso, difficilmente comincerà a due mesi dal Natale ad iscriversi in palestra o ad uscire per fare sport. In più le giornate sono fredde, spesso piove, anche solo l’idea di dover lasciare casa di certo non piace a nessuno, però fortuna però ci pensa LIDL a proporre un attrezzo utile per queste occasioni.

Quale prodotto LIDL va a ruba?

Ai piani alti di LIDL di certo non è sfuggito questo sentimento che porta un po’ tutti ad essere più pigri, quindi ha proposto un prodotto utile a tutte quelle persone che vorrebbero mettersi in forma ma spendendo poco e, soprattutto, standosene semplicemente a casa, senza doversi preparare ed uscire immettendosi nel traffico della quotidianità.

Questo prodotto si trova sia negli scaffali dei punti vendita di tutta Italia, sia nello store online e si tratta di un attrezzo ginnico ideale per ogni stagione e per ogni persona.

Il prodotto che sta letteralmente già andando a ruba è una “pedaliera gambe e braccia” ed è stato lanciato nel mercato al prezzo vantaggiosissimo di 39,99 euro. Si tratta di un attrezzo completo che può garantire un lavoro muscolare completo, rimanendo nel completo relax casalingo.

La pedaliera gambe e braccia non richiede una strumentazione ulteriore, è di facile utilizzo ed occupa anche poco spazio in casa, disponendo anche di una maniglia per facilitarne il trasporto.

Questo attrezzo è ideale per le persone di tutte le fasce di età che hanno intenzione di rimettersi (o mantenersi) in forma, senza dover spendere centinaia di euro in abbonamenti per la palestra o per l’attrezzatura come pesi, manubri o panche.

La pedaliera dispone di un computer integrato con 6 funzioni e display LCD, una resistenza regolabile a piacere, così da rendere più semplice od intenso il lavoro, dei manubri robusti in metallo, pedali removibili con cinghie regolabili senza attrezzi e una volta montata ha una dimensione di 43,5X42,6X32,3 (LxAxP).

Fare attività ginnica, anche leggera, può apportate infiniti benefici all’organismo, in età avanzata però questo vantaggio è ancora più importante, in quanto la pedaliera gambe e braccia può aiutare ad incentivare il perfetto funzionamento dell’apparato cardiocircolatorio, aiutando il cuore ma anche le gambe e le braccia, che spesso risultano indolenzite.