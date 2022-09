Mancia ai camerieri? Ecco come comportarsi secondo le regole del galateo

Quando ci si trova al ristorante o al bar ci si chiede sempre quale sia l’importo giusto della mancia da corrispondere ai camerieri: ecco una piccola guida per non sbagliare.

Ad indicare il comportamento corretto in caso di mancia per i camerieri ci pensa il bon ton, l’insieme di regole per relazionarsi con eleganza, educazione e stile nella vita di tutti i giorni.

Quando parliamo di galateo facciamo riferimento all’insieme di regole dalle origini molto antiche: un manuale che risale al 200 a.c. con la pubblicazione delle opere del filosofo e teologo Clemente Alessandrino. Nel suo libro “Pedogogo” sono elencati comportamenti da tenere a tavola e in molte circostanze della vita quotidiana. Negli anni il Galateo ha subìto una serie di modifiche successive: i modelli da imitare per un comportamento corretto sono stati cambiati nel corso degli anni passando dal Cortegiano di Castiglione al Principe di Machiavelli.

Quanta mancia dare: le cifre e le modalità in Europa

In un Galateo più contemporaneo si parla anche dell’ipotesi di lasciare o meno la mancia al cameriere. Un gesto, questo, che arriva dalla Francia ed in particolare dalle abitudini delle famiglie aristocratiche: i nobili francesi si circondavano di servitù per la quale non era prevista una retribuzione in denaro, ma solo vitto e alloggio. Conseguenzialmente, una volta all’anno, venivano donati vestiti o altri oggetti a tutti i membri della servitù come simbolo di ringraziamento per il servizio svolto, quindi una vera e propria mancia.

Guardando al buon senso, il suggerimento è quello di dare sempre la mancia al cameriere, sia che ci si trovi in Italia che all’estero: si tratta di un modo per esprimere il proprio ringraziamento a chi ci serve con attenzione e cura per il proprio lavoro. Basta davvero poco per rendere felice chi si prodiga affinché la nostra esperienza sia positiva svolgendo un lavoro spesso molto faticoso. La mancia non deve essere lasciata solo al ristorante, ma anche in altre occasioni: ad esempio a chi ci consegna il cibo a domicilio. In questo caso sarebbe opportuno consegnare la mancia direttamente all’operatore che svolge il servizio di consegna per essere certi che riceva quanto abbiamo deciso di destinargli.

A quanto dovrebbe ammontare la mancia da destinare al cameriere al ristorante o a chiunque ci eroghi un servizio in modo soddisfacente? Analizzando la situazione nei vari Paesi d’Europa si arriva a stabilire una somma che si aggira intorno al 10% del totale del conto.