Bonus Libretto Postale: arrivano fino a 700 euro sul conto

Arriva a sorpresa, un’incredibile opportunità offerta da Poste italiane, per avere un conto più ricco. Si tratta del Bonus Libretto Postale da 700 euro! Ecco di cosa si tratta e chi sono i fortunati beneficiari.

A seguito dell’incredibile impennata dei prezzi di beni e servizi, sono tantissime le famiglie italiane che arrancano per arrivare a fine mese. Per cui, un bonus in più, può significare davvero tanto. Tuttavia, in questo caso, anziché il Governo o le Regioni, ad intervenire è Poste Italiane mettendo in campo un nuovo bonus a favore dei suoi clienti. Ebbene sì! Al fine di sostenere le famiglie italiane, in questo momento economico particolarmente buio, Poste Italiane interviene a sorpresa con il cosiddetto Bonus Libretto Postale. Il nuovo bonus di Poste Italiane, potrebbe portare nelle tasche degli interessati fino a 700 euro. Vediamo nel dettaglio come funziona il Bonus Libretto Postale e come è possibile usufruirne.

Bonus Libretto Postale: cos’è e come funziona?

Negli ultimi giorni non si parla d’altro che del bonus da 700 euro offerto da Poste Italiane ai propri clienti. Vediamo nel dettaglio, in cosa consiste questo bonus e quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione.

Iniziamo dicendo che, il Bonus Libretto Postale è legato al prodotto denominato libretto postale smart, ovvero, l’evoluzione tecnologica del classico libretto postale.

Ebbene, Poste Italiane offre ai titolari di carta libretto postale smart, un’assicurazione fino a 700 euro in caso di furto di denaro dopo aver prelevato. In buona sostanza, Poste Italiane risarcirà con un importo che può arrivare fino a 700 euro, la vittima di furto, a patto che il furto sia avvenuto entro 48 ore dal prelievo.

Bonus libretto Postale: ecco quali sono i requisiti per ottenerlo

Il servizio è riservato ai titolari di Carta Libretto Postale che accreditano sul conto la propria pensione. Dunque, per poter beneficiare di questa interessante garanzia, è necessario rispettare tre requisiti fondamentali.

Al fine di ottenere il Bonus Libretto Postale, è necessario, innanzitutto, essere titolari di un libretto smart. Inoltre, occorre essere pensionati ed avere l’accredito della pensione sul libretto. La richiesta per ottenere la garanzia, va presentata direttamente al proprio ufficio postale. In questo modo, tutti i titolari del libretto postale sul quale viene accreditata la pensione, possono godere di questa assicurazione gratuita contro il furto di contanti.

Insomma, davvero un’ottima iniziativa ed una più che gradita attenzione da parte di poste Italiane nei confronti dei propri clienti, soprattutto, in un momento economico e sociale particolarmente delicato.