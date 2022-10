Prende 8 redditi di cittadinanza, e sapete perché? Incredibile

Scandalo a Martina Franca, un immigrato percepisce ben 8 Redditi di Cittadinanza in aggiunta ai bonus. L’uomo si è vantato in un bar pugliese della “furbata” ed è stato segnalato alle autorità competenti.

La vicenda è emersa durante la trasmissione “Ti posso offrire un caffè”, in onda su Puglia Press ed è stata esaminata tutta la situazione che ha permesso l’attuazione di questa situazione.

L’uomo che ha ottenuto 8 RDC

Il direttore Antonio Rubino è stato tra i primi a rendere nota questa particolare situazione che riguarda un immigrato marocchino che vive a Martina Franca.

All’interno della sua trasmissione, “Ti posso offrire un caffè” in onda su Puglia Press, il coordinatore della Puglia dell’Associazione Autonomi e Partite Iva ha raccontato il fatto che ha coinvolto l’uomo e le sue 7 mogli.

Tutto è cominciato quando in un bar pugliese l’uomo, immigrato e di nazionalità marocchina, ha cominciato a vantarsi di come è riuscito ad ottenere la bellezza di otto Redditi di Cittadinanza più tutti i bonus del caso, arrivando alla bellezza di oltre 6 mila euro accreditati mensilmente.

Per ingannare le procedure è bastato comunicare domicili diversi per ogni moglie, così da aggiudicarsi non solo la quota del Reddito di Cittadinanza, ma anche tutti i bonus stabiliti dallo Stato, aggiudicandosi gli aiuti economici destinati alle famiglie più in difficoltà.

Come ottenere il Reddito di Cittadinanza

Per ottenere l’RDC bisogna soddisfare alcuni requisiti, consultabili liberamente nel sito ufficiale del Reddito di Cittadinanza. Tra le condizioni compaiono:

Cittadinanza italiana

Permesso di soggiorno in corso di validità (per gli stranieri)

Un valore ISEE inferiore a 9,360 euro

Un valore di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 30mila euro

Un valore di patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro annui (somma che cambia in base alla composizione del nucleo familiare)

Un reddito annuo inferiore ai 6mila euro (somma che cambia in base alla composizione del nucleo familiare)

Per fare richiesta si può compilare il modulo apposito sul sito, rivolgersi al CAF di riferimento o andare direttamente negli Uffici Postali.

Alla conferma della richiesta, verrà spedita una carta con cui si potranno effettuare pagamenti di utenze, medicinali, articoli di prima necessità, ma anche prelevare contanti (fino a 100 euro) e fare bonifici.

Ci sono tuttavia alcune spese vietate, consultabili sul sito, che rischieranno di far rimuovere il benefico al nucleo familiare, sia temporaneamente che definitivamente.

L’RDC ha una validità di 18 mesi, dopo i quali sarà necessario inoltrare una nuova richiesta, confermando o modificando i dati già presenti nel database.