Hai una pensione? Puoi guadagnare fino a 5mila euro

Chi è titolare di una pensione sa bene che non può lavorare per incrementare le entrate, senza che venga questa sospesa, in pochi però sanno che si può guadagnare fino a 5mila euro (ed oltre, in alcuni casi) rimanendo totalmente nel legale e senza rischiare alcunché.

Le pensioni non sempre riescono a bastare per condurre una vita dignitosa, quindi tante persone finiscono per lavorare a nero pur di tirare su qualche soldo. Questa possibilità però può aiutare tutti a guadagnare nettamente di più, spesso senza nemmeno il bisogno di dichiararli.

Come guadagnare 5mila euro con la pensione

La legge vieta abbastanza apertamente la continuazione dell’attività lavorativa da parte dei pensionati, anche di quelli che andranno in pensione con la Quota 100 o 102, quindi non si potrà rischiare di dichiarare un introito ulteriore, altrimenti le somme in più verranno subito trovate dal fisco e si potrà incorrere in una sospensione della pensione.

Per evitare che si ricorra al lavoro nero, il legislatore ha posto un limite al di sotto del quale è ancora possibile guadagnare qualcosa per incrementare la pensione, designando 5000 euro lordi come tetto massimo. Questa soglia è valida per il periodo compreso tra la decorrenza della rendita anticipata e il compimento dell’età pensionabile.

Chi sceglie questa opportunità dovrà dichiarare all’INPS i guadagni, anche se si tratti di importi minimi. Rimangono tuttavia vietati i lavori dipendenti full o part-time, pena, di nuovo, la sospensione dell’assegno.

Come guadagnare più di 5 mila euro

Il tetto di 5mila euro, tuttavia, fa riferimento solo al lavoro autonomo, mentre non c’è limite ai guadagni relativi a indennità per cariche pubbliche; quelle da attività socialmente utili; le l’indennità sostitutiva del preavviso; i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro; i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale; le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace e nemmeno per i compensi percepiti per l’attività sportiva dilettantistica.

Questi redditi rimangono sempre ininfluenti per quanto riguarda il reddito complessivo che determina le aliquote IRPEF, quindi non rientrano tra i redditi imponibili. Fino a 10mila euro quindi non ci sarà alcun rischio.

Approfittare di questa opportunità però non è l’unico modo per incrementare la propria pensione, in quanto si può aprire un fondo pensione che permetterà di avere un aumento del proprio assegno in maniera anche abbastanza notevole. I fondi pensione hanno diversi vantaggi e possono essere aperti da chiunque, così da non dover lavorare anche oltre l’età pensionabile.