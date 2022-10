Lo Stato assume: si cercano migliaia di persone, anche senza diploma

La fine del 2022 è ormai vicina e si stanno accumulando tantissime opportunità lavorative raggiungibili tramite concorsi pubblici della Pubblica Amministrazione.

Chi punta ad essere un dipendente dello Stato ha a disposizione tantissime occasioni per mostrare il suo valore, partendo dal messe di Ottobre per arrivare fino a fine 2022. Si cercano migliaia di persone, anche senza diploma, per coprire tutte le posizioni aperte.

Le opportunità di lavoro nei concorsi pubblici

In tutta Italia molte Amministrazioni di Regioni, Comuni ed Enti locali hanno in programma l’assunzione di molte risorse da inserire in progetti vecchi e nuovi. I requisiti richiesti variano per ogni bando e comprendono persone di ogni età (sempre superiore ai 18 anni) ed istruzione, partendo dal titolo di scuola media inferiore fino alla laurea.

Ecco la lista completa dei bandi messi a disposizione dei cittadini fino a Dicembre 2022:

L’INAPP, l’Istituto Nazionale delle Politiche Pubbliche, è alla ricerca di 4 funzionari amministrativi di V livello, tra i requisiti compaiono la presenza di una laurea ed almeno 2 anni di esperienza nel campo dell’area concorsuale;

L’Agenzia delle Entrate ha richiesto la presenza di 2.500 nuovi dipendenti, sia diplomati che laureati;

L’INPS ha indetto un concorso per l’assunzione di 385 nuovi lavoratori;

i Ministeri degli Esteri, di Grazia e Giustizia e del Tesoro, hanno intenzione di reclutare oltre 14mila funzionari;

Il Ministero dell’Interno inoltre è alla ricerca di 700 figure professionali;

In Magistratura si avrà l’occasione di concorrere per 400 nuovi posti.

I requisiti richiesti per entrare nella Pubblica Amministrazione

La selezione di un concorso può essere un processo davvero molto difficile, soprattutto in tutti quei casi in cui è richiesta la presenza di un titolo di studio di alto livello o di una certa quantità di esperienza sul campo.

Non tutti i concorsi pubblici sono così limitanti, anzi in alcuni casi i requisiti sono davvero minimi, come ad esempio nei casi di concorsi per l’assunzione di agenti di polizia, ausiliario amministrativo, fattorino, guardiano o assistente sociale. Generalmente, per entrare a far parte della Pubblica Amministrazione non c’è un vero e proprio limite massimo di età e mentre l’età minima richiesta è sempre di 18 anni, il limite massimo può subire variazioni in base al bando scelto.

Il pubblico non è l’unico settore dove trovare lavoro, infatti tantissime altre assunzioni vengono fatte quotidianamente da importanti aziende italiane, che faticano spesso a trovare personale. L’azienda Lidl Italia per esempio ha avviato una selezione di oltre 6000 lavoratori, da distribuire nei vari settori. Per alcuni ruoli lo stipendio è anche molto interessando, superando i 26mila euro l’anno. Per molte di queste posizioni inoltre è più che sufficiente la presenza di un diploma di scuola media superiore.