Vecchi cellulari che valgono una fortuna: controlla subito se ne possiedi ancora uno

Lo sapevi che alcuni modelli di vecchi cellulari possono valere una piccola fortuna? Ecco una carrellata dei modelli vintage più quotati.

Rovistando tra le vecchie cose conservate in cantina, potrebbe capitarti di ritrovare il tuo vecchio cellulare. Occhio, perché quel telefono oltre ad avere un valore affettivo, potrebbe avere un interessante valore economico. Alcuni modelli tra i vecchi cellulari sono molto ricercati dai collezionisti e dagli appassionati di oggetti vintage, tanto che sarebbero disposti a sborsare cifre da capogiro pur di aggiungere un bel pezzo alla loro collezione. Allora, non perdiamo altro tempo, e scopriamo subito quali sono i modelli che valgono una vera e propria fortuna!

Vecchi cellulari: quali sono i modelli che valgono una fortuna?

Nonostante, la tecnologia abbia fatto passi da gigante, alcuni vecchi dispositivi sono rimasti nel cuore di molti. Tant’è che molti modelli di telefoni vintage, oltre ad avere un grande valore affettivo, hanno un importante valore economico.

Prima di iniziare la nostra carrellata sui vecchi telefonini che oggi valgono una fortuna, è opportuno sottolineare che la loro quotazione dipende da alcuni diversi fattori. Innanzitutto, la rarità del pezzo. Gli esemplari prodotti in tirature limitate sono molto ricercati e ben pagati. Inoltre, per avere un valore importante, è necessario che i vecchi cellulari siano stati tenuti in buone condizioni. Dei vecchi dispositivi ancora funzionanti e magari completi di scatola originale e accessori, possono fruttare davvero un bel gruzzoletto. Ma andiamo al sodo e scopriamo quali sono i cellulari old time che possono valere una fortuna.

Vecchi telefonini che valgono una fortuna

Apriamo la nostra carrellata sui vecchi modelli di cellulari con il Motorla Dyna TAC 8000x, realizzato nel 1984. Il dispositivo è stato prodotto in tiratura molto limitata. Basti pensare che sono stati realizzati soli 300 mila esemplari in tutto il mondo, per cui è molto raro e davvero difficile da reperire. Il valore attuale di questo vecchio cellulare anni ’80 si aggira sui 1000 euro. Tra i vecchi Motorola più pagati, anche il Motorola Star TAC. La sua quotazione attuale si aggira intorno ai 100 euro, ma in perfette condizioni può arrivare anche a 500 euro.

Tra i vecchi dispositivi di valore c’è anche l’Ericsson T10. Se in perfette condizioni e funzionante arriva a costare anche 2000 mila euro.

A seguire, uno tra i telefoni che hanno segnato la storia il Nokia 3310. Acquistare un vecchio Nokia 3310 in perfette condizioni prevede un esborso di circa 150 euro. Tra i Nokia dobbiamo ricordare anche il Nokia 8810 ed il Nokia 9000. Chi ha la fortuna di possedere uno di questi vecchi cellulari può arrivare ad incassare tra i 100 e i 500 euro.

A chiudere la nostra carrellata di vecchi cellulari di valore, il capostipite degli smarthphone, l’iPhone 2G. A seconda delle sue condizioni, il suo valore oscilla tra i 300 e i 1000 euro.