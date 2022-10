Gratta e vinci, non ci crede ancora: il sogno di tutti lui lo ha raggiunto

A Lana, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige, è stata realizzata una super vincita da 5 milioni di euro al “Gratta e Vinci”.

Il biglietto fortunato della serie “Il Miliardario Maxi” del valore di 20 euro è stato acquistato in una tabaccheria. I dettagli ella vicenda.

Bolzano, vince 5 milioni di euro al gratta e vinci, non si sa ancora chi sia

Il biglietto fortunato della serie “Il Miliardario Maxi” del valore di 20 euro è stato acquistato nella tabaccheria Holler di via Andreas Hofer. Caccia al fortunato vincitore, che per ora resta ignoto.

Per riscuotere le vincite di fascia alta, ovvero quelle superiori ai 10.000€, non si può andare dal tabaccaio. Ci sono regole particolari: i tagliandi vanno presentati o fatti pervenire a rischio del possessore presso l’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l. sito in Viale del Campo Boario 56/D, 00154 Roma oppure presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.: in questo caso la banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio premi Lotterie Nazionali s.r.l., rilasciando al giocatore l’apposita ricevuta.

Le modalità di pagamento per premi superiori ai 10.000€ possono essere scelte liberamente in base alle proprie preferenze. Il giocatore può scegliere tra l’assegno circolare, il bonifico bancario oppure il bonifico postale. È poi necessario ricordare che dal 1° marzo 2020 il ritiro di premi superiori a 500€ prevede una trattenuta del 20%: tale detrazione viene applicata esclusivamente alla parte eccedente la somma di 500€.

Vinti 5 milioni di euro a Bolzano, era il massimo premio

Il fortunato o la fortunata è cliente della tabaccheria Holler di via Andreas Hofer a Lana, dove è stato acquistato il “Gratta e Vinci Miliardario Maxi” che ha fruttato la massima vincita per questo tipo di gioco.

C’era una probabilità su 9.360.000 di ottenere un premio così elevato. Ancora ignoto il nome dell’acquirente, ma bisognerà vedere se in un piccolo paese come Lana riuscirà a preservare l’anonimato.

Il proprietario della tabaccheria ammette di non conoscere il diretto interessato della vicenda, e che ovviamente entrano molti clienti in un tabacchino. L’unico problema per il misterioso acquirente potrebbe essere: quante persone comprano un Miliardario maxi in un paesino così piccolo come quello di Lana? I dettagli della vicenda ancora non si conoscono, ma presto potrebbe uscir fuori il fortunato vincitore, magari per festeggiare con il tabaccaio l’ingente somma di denaro conquistata.