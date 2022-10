Corsa all’MD, i clienti fanno scorta dell’incredibile prodotto a soli €1,49!

L’MD ha appena reso disponibile un prodotto ottimo da gustare in ogni momento del giorno. L’offerta è valida fino al 9 Ottobre e tantissime persone stanno già provvedendo a fare scorta del prodotto sottocosto, dal prezzo fissato a €1.49!

Il volantino dell’amato discount parla chiaro, tra le decine di offerte imperdibili, questo periodo è presente anche una bevanda che fa bene al corpo e può essere consumata a colazione o come un fresco pronto da bere.

Qual è il prodotto che va a ruba a soli €1.49

Chi frequenta spesso il discount MD conosce bene tutti i prodotti salutari che ciclicamente vengono messi in offerta, garantendo a tutti l’opportunità di poter ottenere prodotti davvero di alta qualità.

Questa settimana tra gli scaffali si potrà trovare anche la bevanda Pfanner senza zuccheri aggiunti, ed è possibile scegliere tra tre diversi gusti, tutti unicamente con gli zuccheri della frutta.

Spremuta di frutta + acerola: la prima bevanda si chiama #STAMMIBENE ed è composto da succo d’arancia, succo di mela, succo di pesca, purea di albicocca, purea di acerola, vitamina D e vitamina A e C, apportando 45 kcal ogni 100ml.

Spremuta di frutta più canapa: la seconda bevanda si chiama #STAISERENO e contiene il succo di più frutti (mela, amarena, bacche di Sambuco, ribes nero), purea di mela, purea di lampone, carbonato di magnesio, estratto di cannella, estratto di semi di canapa e vitamina C, ed apporta 46 kcal ogni 100ml.

Spremuta di frutta + curcuma: l’ultima bevanda si chiama #FATTIBELL* e contiene succo di mela, succo d’arancia, succo d’ananas, purea di mango, succo di curcuma, succo di limone e vitamina C ed apporta 50 calorie ogni 100 ml

Queste bevande sono ottime per essere portate in giro in quanto la confezione è da 500ml ed è perfetta per essere consumata anche fuori casa, per una merenda all’aperto o per una pausa pranzo rigenerante durante il lavoro o lo studio.

Sul sito ufficiale di Pfanner i prodotti vengono descritti così: “Per gli amici “so’ di fretta!”. I nostri succhi formato OnTheGo con i loro Super Frutti sono per gli instancabili, gli iperattivi, i supereroi, e chiunque abbia bisogno di energia per affrontare una giornata di 27 ore e mezzo. Le loro particolarità sono essenzialmente due: 1. sono 100% frutta, senza zuccheri aggiunti – 2. I loro ingredienti fanno parte della cerchia “amici speciali” come la Canapa, la Curcuma o l’Acerola. Con la prima avrai meno pensieri di Timon e Pumba, con la seconda ti sentirai bellissim*, e con la terza ti caricherai come una molla. A te la scelta!”