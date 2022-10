Le città dove si tradisce di più: se abiti qui meglio fare attenzione

Esistono realmente città in cui è più facile tradire il partner o essere traditi? Purtroppo si, l’Italia si posiziona al primo posto in Europa in fatto di tradimenti, le statistiche parlano chiaro:

Il tradimento è sempre stato uno dei motivi più frequenti della rottura di una relazione amorosa, le ragioni che si celano dietro a questo comportamento sono veramente molteplici, dalla scappatella amorosa data da una relazione di coppia opprimente ad una vera e propria situazione di coppia non più soddisfacente. La gelosia infatti, sempre nei limiti, cela un velo di sospetto verso la persona al proprio fianco: quando si dice: “il sesto senso non mente”. Spesso invece è proprio l’assenza di compatibilità tra due persone che gioca da padrone.

Se lanciamo un occhio al mondo dello zodiaco, vedremo come certe coppie non sono affini. Alcuni potrebbero avere un’attrazione fisica fatale che purtroppo è destinata a spegnersi nel tempo a causa dell’incompatibilità. Lo Scorpione con il Leone, fanno parte di queste! Tra di loro, infatti, potrebbe nascere una grande passione, destinata purtroppo a finire a causa delle loro forti differenze.

Potrebbe essere colpa di incompatibilità, il motivo per cui queste persone decidono di tradire occasionalmente o addirittura, scelgono di condurre due vite parallele, dividendosi così tra due partner. Ad ogni modo, stando ad alcune statistiche, sembra che gli italiani siano al primo posto per quanto riguarda i tradimenti, rispetto a tutta Europa, ma vediamo insieme nei dettagli.

Le città in Italia con maggior numero di tradimenti

Nella propria città, il tradimento è di certo cosa più complicata, motivo per cui, chi sceglie di avere una scappatella con qualcuno, utilizza piattaforme digitali: i famosi “siti d’incontro”. Chi gestisce queste piattaforme sa che molti degli iscritti sono fidanzati e talvolta sposati, proprio per questo essi utilizzano “sistemi” come la possibilità di non essere trovati da chi, ha salvato il numero della persona in rubrica, diminuendo così la possibilità di essere scoperti da chi ci conosce.

Se invece, per lavoro o altre motivazioni, una persona ha la necessità di spostarsi dalla propria città, nel caso che, il proprio rapporto di coppia non sia dei migliori, la possibilità che avvenga un tradimento è di certo più elevata, ma ora vediamo in dettaglio i dati:

Ecco quali sono le città italiane dove si tradirebbe tendenzialmente di più: Roma al 72%, Milano 71%, Napoli 68%, Genova 65% e Palermo 64%. Ebbene l’Italia risulta la Nazione europea in cui c’è il più alto numero di tradimenti. Il nostro Paese, infatti, si colloca al primo posto con una percentuale del 58%, al secondo posto la Spagna col 54% e la Francia con il 49%. La Finlandia è al 37% e la Norvegia al 36%.