Ottobre, bonus di 200 euro atteso dall’INPS: a chi spetta

È prevista una nuova tranche di pagamenti del bonus da €200 nel mese di ottobre per gli utenti rimasti fuori.

È la stessa INPS a fornire indicazioni con la circolare 111 del 7 ottobre 2022. Scopriamo tutti i dettagli della vicenda.

INPS: bonus da 200 euro nel mese di ottobre. Ma per chi?

L’erogazione del bonus una tantum avverrà in maniera automatica da parte dei datori di lavoro, sempre che in precedenza sia stato stato compilato l’apposito modulo, e che non sia stato ricevuto già il contributo o di aver beneficiato di contributi figurativi. Scopriamone di più all’interno dell’articolo.

Un’indennità una tantum di €200 è stata decisa con il decreto aiuti bis, un aiuto molto gradito per le famiglie che al momento versano in difficoltà, date le attuali situazioni che stiamo vivendo. Nello specifico, i destinatari del bonus per questo mese di ottobre saranno tutti coloro che erano impegnati lavorativamente parlando nel mese di luglio, e che non hanno usufruito di contributi figurativi quali congedi o cassa integrazione.

Quindi, nel pagamento di ottobre i datori di lavoro provvederanno a versare anche la spettanza relativa ai €200. Andiamo a vedere in quali casi va compilato il modulo di autocertificazione e cosa comprende.

Tutte le informazioni da sapere per il bonus da 200 euro del mese di ottobre

Nella dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro si attestano principalmente due cose: che non si è ancora beneficiato del bonus di €200 previsto dal decreto aiuti per quanto riguarda l’articolo 31 e l’articolo 32 inerente al DL Aiuti

che non si è usufruito di contributi figurativi nel periodo dal primo gennaio 2022 al 18 maggio 2022

essere consapevoli di non dover ricevere il sussidio da €200 in quanto è stata già percepita da parte dell’INPS In caso di più rapporti di lavoro la richiesta dovrà essere presentata a uno solo dei datori di lavoro che poi provvederà al pagamento. Per quanto riguarda il datore di lavoro, potranno ricevere dall’INPS la compensazione del credito maturato per il pagamento dei €200 con Uniemens, ma per tutte le notizie dettagliate si rimanda alla Circolare INPS numero 111 del 7 ottobre 2022. I datori di lavoro dovranno verificare il periodo di riconoscimento della contribuzione figurativa da parte dell’INPS. La compensazione del credito INPS potrà essere effettuata: nel mese di erogazione quindi con la denuncia UniEmens riferita alla competenza del mese di ottobre 2022

con regolarizzazione sul flusso UniEmens della competenza del mese di luglio 2022, secondo le indicazioni operative. Nell’ipotesi in cui dovessero risultare più compensazioni per lo stesso lavoratore, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro la quota da restituire.