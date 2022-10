Auto, occhio alla maniglia della portiera: ti sparisce tutto

Una nuova tecnica di truffa si aggira tra le auto, una semplice e innocua moneta è la protagonista di questo raggiro. Un metodo semplice quanto efficace, nel caso trovassi una moneta nella portiera della tua auto non esitare a chiamare subito la polizia o i carabinieri.

Spesso non facciamo molto caso ai dettagli della nostra auto, soprattutto nel momento in cui, presi dai numerosi impegni, ci mettiamo alla guida. La recente truffa ha dell’incredibile, vediamo insieme di cosa si tratta

Il “trucco della moneta” ma non quello effettuato dai prestigiatori, bensì dei ladri d’auto. Nel momento in cui la tua auto rimarrà incustodita, il ladro infilerà una moneta tra la portiera, in modo e maniera che tu, aprendo la porta della tua auto non ti accorgerai di nulla. Il malvivente, nel momento in cui ripartirai con la tua auto ti seguirà e tu, parcheggiando nuovamente la tua auto, non ti accorgerai che in realtà la portiera è rimasta aperta.

I Ladri che, ti avranno seguito fino a destinazione, aspetteranno che tu ti allontani per poi agire con il furto totalmente indisturbati. Non importa che tu lasci la tua auto in un luogo in pieno centro o che tu faccia affidamento ad un sistema di antifurto.

Infatti, essendo che non è necessario uno “scassinamento” il ladro potrebbe agire in un luogo isolato come anche in uno affollato. Non esiste neanche distinzione di orari: il ladro potrebbe agire alla sera, quando tornate da casa, come la mattina durante uno spostamento.

Cosa fare se si trova una moneta sulla portiera dell’auto?

Se nella portiera della vostra auto trovate una moneta incastrata, non si tratterà semplicemente di un conoscente che l’ha inserita appositamente per recarvi un danno, bensì di una tecnica utilizzata dai ladri per rubarti l’auto.

Quindi, nel caso trovaste la moneta in questione è assolutamente necessario rimuoverla, ma non solo, visto che i ladri potrebbero non accorgersi della rimozione e continuare a seguirvi, dovrete chiamare immediatamente le forze dell’ordine perché potrebbero benissimo decidere di non arrendersi al fallimento e scassinare comunque la vostra auto.

Non c’è bisogno di contattare un corpo delle forze dell’ordine in particolare in quanto sono tutti preparati ad intervenire in questo genere di truffa e soprattutto di assicurarti una protezione nel caso di insistenza da parte loro. Da ricordarsi infine che in presenza di una divisa, saranno i ladri stessi a scappare a gambe levate.