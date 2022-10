Come spiare un cellulare? Arrivano le applicazioni “spia”!

Al giorno d’oggi, spiare un cellulare a distanza è possibile utilizzando delle semplici applicazioni. Sei curioso di sapere come fare? Vediamolo insieme.

È vero, non si fa! Ma alzi la mano chi non ha mai avuto la tentazione di dare una sbirciatina al cellulare del proprio partner! Magari perché abbiamo il sospetto di qualche tradimento o semplicemente perché siamo un po’ impiccioni. Ebbene, la tecnologia ha fatto dei veri passi da gigante in questo senso. Per cui, oggi è possibile spiare un cellulare anche a distanza, senza farci beccare con le mani nel sacco! Ecco come controllare il telefono del proprio partner.

Come spiare un cellulare

Come abbiamo anticipato, al giorno d’oggi è possibile spiare uno Smartphone anche a distanza. Infatti, esistono numerose applicazioni disponibili sia per iPhone che per Android, che una volta installate consentono di spiare un telefonino. Nello specifico, consentono di controllare i messaggi e le chat, oltre che spiare le telefonate e tanto altro ancora. Insomma, ci permettono di scoprire se il nostro partner si lascia andare a qualche scappatella (e con chi), ci permettono di scoprire quali sono i suoi spostamenti e quali sono le app che usa con maggiore frequenza.

Come spiare un iPhone

Dall’App Store è possibile scaricare diverse applicazioni che consentono di spiare un iPhone. Una tra le migliori app “spia”è mCouple. L’app mCouple ti consentirà di controllare i contatti, i messaggi inviati e ricevuti, la posizione del tuo partner e tanto altro ancora.

Come spiare un Android

Fra le migliori app “spia”, scaricabili da Play Store di Google, Couple Tracker. Questa applicazione ti consente di controllare la cronologia delle telefonate, i messaggi inviati e ricevuti, la posizione del tuo partner, ma non solo. Infatti, l’app in questione, permette di visualizzare stati e commenti fatti su Facebook e tanto altro ancora.

Conclusioni finali

Abbiamo visto come la rete offra una vasta gamma di applicazioni che consentono di spiare il telefonino del proprio partner. Tuttavia è bene ricordare che, nonostante possa sembrare un gesto del tutto innocuo, spiare il cellulare dei nostri compagni può avere delle conseguenze piuttosto serie.

Di fatto, è stato stabilito che l’installazione di software – spia sui dispositivi altrui, costituisce un reato. In altre parole, anche se talvolta la tentazione di sbirciare è davvero forte, guardare il telefono del proprio partner è sbagliato! Non solo moralmente ma anche giuridicamente. Insomma, siamo davvero sicuri che valga la pena rischiare così tanto?