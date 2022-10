INPS, come ottenere 1800 euro per 36 mesi: la graduatoria definitiva

C’è una graduatoria INPS per ottenere 1800 euro per 36 mesi. Di che iniziativa stiamo parlando? Scopriamolo.

Vivere una condizione di disabilità che necessita cure continue oltre ad un dispendio notevole d’energia da parte dei familiari richiede un esborso economico non indifferente. Per questo il legislatore qualora la persona invalida non sia in grado di compiere autonomamente gli atti ordinari della vita quotidiana riconosce un’indennità d’accompagnamento.

Ad esempio a chi soffre di diabete spettano nei casi gravi 525 euro oltre la pensione d’invalidità a prescindere dal reddito. L’INPS inoltre ha previsto il bando di concorso Long Term Care. Si tratta del riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti da persone con patologie che richiedono cure di lungo periodo. Nonché il ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali o in strutture specializzate.

Possono presentare istanza i dipendenti e i pensionati iscritti al Fondo Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e al Fondo Gestione exIPOST. Nonché i coniugi, i parenti di primo grado anche non conviventi, gli uniti civilmente e i conviventi ex L.676/2016, minori orfani, figli minori ed equiparati. Per verificare se si rientra tra i beneficiari l’INPS pubblica la graduatoria per ottenere il beneficio.

Il concorso Long Term Care 2022 prevede l’erogazione di oltre 1.200 contributi in favore di soggetti affetti da patologie che necessitano di cure continuative. Ovvero di lungo periodo presso Residenze Sanitarie Assistenziali. Non è previsto invece per il soggiorno in strutture per ospiti parzialmente autosufficienti che necessitino di un’assistenza medica non continua.

Il contributo può essere di un importo fino a 1.800 euro per 36 rate mensili ed è riconosciuto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025. L’INPS provvede all’erogazione del contributo sulla base della fattura della struttura di ricovero, intestata al beneficiario con l’indicazione della struttura, Partita IVA e codice fiscale. La documentazione dovrà essere allegata mensilmente dal responsabile del programma entro il 5 del mese successivo a quello di ricovero.

Dopo la pubblicazione della graduatoria di maggio, gli interessati potranno presentare nuove domande dal 1°luglio e fino alle ore 12,00 del 31 gennaio 2025. La graduatoria nei limiti dei posti disponibili si aggiorna il terzo giorno lavorativo di ogni mese e ricomprende le domande presentate nel secondo mese successivo.

Proprio qualche giorno fa infatti ha comunicato di aver pubblicato la graduatoria aggiornata del bando di concorso Long Term Care 2022. Pertanto si potrà verificare la propria postazione in graduatoria mentre chi ancora non lo avesse fatto potrà presentare la domanda.