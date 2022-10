Frutta: quando mangiarla, lontana dai pasti o subito dopo? L’enigma di una vita

La frutta è una categoria alimentare importantissima per il fabbisogno giornaliero di moltissime sostanze nutritive ma sapete quando mangiare questo alimento?

Dopo pranzo o lontano dai pasti? Ecco la risposta degli esperti del settore. I dettagli della questione.

Quando mangiare la frutta? dopo i pasti o lontano dai pasti?

Fibre, antiossidanti, vitamine, flavonoidi, sali minerali: questi sono solo alcuni motivi per cui mangiare la frutta nell’arco giornaliero risulta indispensabile. Ogni frutto ha le sue caratteristiche ed i suoi benefici che fornisce al nostro corpo. Dunque variarli durante la settimana è un atto fondamentale per curare la salute di tutto il corpo.

Ma quando mangiare la frutta? C’è un orario particolare? Prima, dopo o lontano dai pasti? Andiamo a rispondere a queste domande analizzando i pareri dei massimi esperti di settore.

Innanzitutto bisogna dire che non c’è una regola specifica: il momento in cui bisognerebbe mangiare questi alimenti varia da individuo a individuo. Sarebbe meglio però consumarla a stomaco vuoto in modo che il nostro metabolismo assimili tutti i liquidi e tutte le sostanze nutrienti benevole per il corpo.

Molti nutrizionisti infatti consigliano di inserire la frutta durante la colazione. Può essere poi abbinata con cereali, miele o latte. Al contrario viene sconsigliata la sera dopo cena in quanto le sostanze nutritive vengono assimilate con più lentezza dall’organismo rischiando di andare a dormire con un peso sullo stomaco.

I consigli degli esperti su quando consumare la frutta

Ci sono però alcune eccezioni: chi soffre di gonfiore addominale dovrebbe consumarla dopo i pasti per evitare un accumulo di gas all’interno dell’intestino. Allo stesso modo chi soffre di picchi glicemici dovrebbe mangiare frutta sempre dopo i pasti in modo che gli zuccheri vengano rilasciati con molta più lentezza nel sangue.

Quanta frutta consumare al giorno? Gli esperti di settore consigliano di assumere almeno 3 porzioni al giorno dal peso di 150 grammi l’una diversificandola ogni volta.

Infine ricordiamo di non togliere mai la buccia: in essa infatti per la maggior parte dei casi sono contenuti i maggiori nutrienti indispensabili per il benessere del fisico.

Un altro fattore riguarda i benefici della frutta: i benefici di assumere giornalmente frutta e verdura nella nostra alimentazione sono molteplici: prevengono l’invecchiamento cutaneo, aumentano le difese immunitarie, ci aiutano a mantenere il peso sotto controllo, contribuiscono al funzionamento dell’intero organismo e prevengono alcune malattie.

Tanto è vero che ogni anno circa 1,7 milioni dei decessi in tutto il mondo sono attribuibili allo scarso consumo di frutta e verdura.

Insomma, detto questo, mangiate tanta frutta!