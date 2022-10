Bonus fotovoltaico, se non fai in fretta lo perdi: cosa fare subito

Il Bonus fotovoltaico può essere richiesto per coprire le spese di acquisto e installazione di pannelli solari effettuate nel 2022.

Pochi mesi ancora per dotarsi di un impianto fotovoltaico e richiedere, poi, il credito d’imposta per ammortizzare i costi.

Bonus fotovoltaico, manca pochissimo alla scadenza affrettati

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto l’attivazione di un Bonus per recuperare parte delle spese di acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia. La corsa ai pannelli solari è stata dettata dalle complicazioni a livello energetico e della fornitura del gas incorse successivamente allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Tante famiglie pur di risparmiare in bolletta hanno stravolto i propri progetti e speso molti soldi per comprare un sistema fotovoltaico. Sfruttare l’energia solare significa, inoltre, tutelare l’ambiente garantendo così un doppio vantaggio. Ora le spese effettuate potranno essere in parte recuperate grazie al Bonus fotovoltaico.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni – qui il comunicato stampa del 12 ottobre – sul funzionamento dell’agevolazione e su come portare in detrazione le spese nella dichiarazione dei redditi del 2023.

I dettagli del Bonus fotovoltaico, scadrà a breve, richiedilo subito

Possono richiedere l’agevolazione le persone fisiche che dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sosterranno spese documentate per l’acquisto di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il Bonus verrà erogato sotto forma di credito di imposta e, dunque, potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2023 tramite compilazione del modello 730. La somma servirà per ridurre eventuali imposte dovute. Qualora dovesse esserci un importo eccedente si potrà portare in detrazione l’anno successivo.

L’Agenzia delle Entrate non ha specificato, per ora, la percentuale del credito d’imposta. Occorrerà attendere un successivo provvedimento anche se è ipotizzabile che verrà calcolata tenendo conto delle risorse stanziate – 3 milioni di euro – e del totale delle spese agevolabili presenti nelle richieste che verranno inviate.

Come richiedere il Bonus fotovoltaico, affrettati a richiederlo

I cittadini interessati potranno inoltrare domanda di accesso al Bonus fotovoltaico per rientrare in parte delle spese sostenute accedendo al portale dell’Agenzia delle Entrate. Serviranno le credenziali digitali come SPID o Carta di Identità Elettronica dato che la procedura dovrà essere necessariamente svolta telematicamente. In caso di difficoltà, il richiedente potrà rivolgersi ad un CAF abilitato o patronato.

L’inizio dell’invio delle domande è fissato per il 1° marzo 2023 mentre il termine ultimo è il 30 marzo 2023. Le spese, invece, dovranno essere pagate, lo ribadiamo, entro il 31 dicembre 2022. Di conseguenza manca poco prima di perdere un’occasione importante di risparmio. Chi intende mettere in atto la svolta green deve procedere al più presto dato che, al momento, è impossibile ipotizzare un’eventuale proroga della misura.