Postepay Cashback: fai la spesa e ti rimborsano fino a 300 euro al mese, incredibile!

Poste Italiane è sempre attenta alle esigenze dei propri clienti e fino al 31 dicembre 2022 offre la possibilità ai titolari di carte prepagate e di debito PostePay di avere un rimborso sulla spesa. Non ci credi? Ecco allora come fare per ottenere il rimborso sulla spesa.

Poste Italiane premia i suoi clienti Postepay attraverso il programma Cashback, che permette di avere un rimborso fino a 300 euro al mese.

L’iniziativa, infatti, assicura ai titolari di carte prepagate e di debito PostePay un rimborso che può arrivare fino a 10 euro al giorno con almeno 10 euro di spesa fatta nei punti vendita convenzionati. Dunque, avere una postepay è ancora sinonimo di vantaggio per milioni di italiani, perché non solo permette di effettuare comodi pagamenti digitali, ma ora è anche un utile strumento per accumulare risparmi. Tra le altre cose, il meccanismo del programma di rimborsi è piuttosto semplice. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Cashback PostePay: a chi è rivolto

L’iniziativa di Poste Italiane si rivolge ai titolari di una carta PostePay e consente di guadagnare su ogni spesa effettuata. Viene data la possibilità di avere un rimborso fino a dieci euro al giorno, per un totale di circa 300 euro al mese. Scopriamo nel dettaglio come funziona.

PostePay Cashback: come funziona

Usufruire del servizio PostePay Cashback è davvero semplicissimo. Basterà scaricare l’app ufficiale Postepay e associare la propria carta. Successivamente, dopo aver effettuato una spesa presso uno degli esercizi che aderiscono all’iniziativa, pagare inquadrando con App PostePay o App BancoPosta il Codice QR. Qualora fosse richiesto, bisognerà inserire l’importo da pagare e poi autorizzare il pagamento.

Oltre che semplice e comodo da usare, PostePay Cashback è davvero conveniente. Infatti, utilizzando il Codice Postepay si possono ottenere 3 euro di cashback per ogni transazione di almeno 10 euro (fino ad un massimo di 10 euro di rimborso al giorno) presso gli esercizi che aderiscono all’iniziativa. In altre parole, i consumatori in possesso di una carta Postepay, possono ottenere rimborsi fino a dieci euro al giorno per gli acquisti nei negozi convenzionati. Ma dove è possibile utilizzare Postepay Cashback?

Dove è possibile utilizzare PostePay Cashback

Sono tantissimi gli esercizi che hanno aderito all’iniziativa. Attualmente è possibile utilizzare Codice Postepay presso Pam Panorama, Carrefour, COOP Centro Italia, Mercatò, Liu Jo, Aspiag Service e tanti altri. È possibile consultare l’elenco completo degli esercizi convenzionato Postepay Cashback sul sito ufficiale Poste Italiane.

Scadenza del Postepay Cashback

La durata del programma è prevista fino al prossimo 31 dicembre 2022. Tra le altre cose, può partecipare all’iniziativa anche chi attiva oggi stesso una carta prepagata presso Poste Italiane.