Caro bollette, molte famiglie riescono ad ottenere il rimborso delle spese

Il caro bollette ha raggiunto prezzi incredibilmente più alti delle stime calcolate pochi mesi fa, riuscendo a triplicare il costo totale annuo rispetto a quello del 2019. Alcune famiglie sono riuscite ad ottenere un rimborso da parte del comune.

L’iniziativa comunale prevede il rimborso degli aumenti delle bollette attraverso degli sconti piuttosto sostanziosi, in questo modo le famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo in vista dei rincari previsti per il futuro.

Il comune rimborsa le bollette

Secondo le statistiche recenti, le bollette di luce e gas arriveranno a costare €5000 l’anno a famiglia, raggiungendo cifre destinate ad aumentare ancora nei prossimi mesi. Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha deciso di iniziare un iter che prevede il rimborso delle somme per le famiglie ed imprese, così da sostenere i cittadini che a causa dei rincari non riescono sempre a provvedere al pagamento delle spese, andando incontro a sanzioni o addirittura pignoramenti di stipendio.

Il Sindaco Palazzi ha commentato: “Ogni singolo euro di extra utile dovuto alle distorsioni di questa fase, a Mantova, torna nelle tasche dei cittadini. Nella nostra città non ci sarà nessuna speculazione ai danni di famiglie già provate da questi folli rincari”. Le famiglie infatti si son ritrovate a per provvedere al pagamento di bollette molto costose, soprattutto quelle riferite al teleriscaldamento.

Quest’iniziativa è stata possibile poiché la Tea S.P.A., la multiutility pubblica che gestisce riscaldamento, è per il 72% di proprietà del comune. Nel comunicato, Palazzi ha dichiarato che tutti i profitti derivati dagli aumenti verrà opportunamente distribuita alle famiglie, la cifra complessiva si aggira intorno agli 8 milioni di euro, 7 dei quali arrivano direttamente dai costi del teleriscaldamento.

Come avverrà il rimborso

Il teleriscaldamento è uno dei sistemi di riscaldamento più utilizzati nel nord Italia infatti, nel comune di Mantova, circa metà dei cittadini è interessata a ottenere un rimborso. Anche a causa del l’IVA che è arrivata fino al 10%, gli aumenti delle utenze del teleriscaldamento sono arrivati al 200% , raggiungendo cifre proibitive per tantissimi nuclei familiari.

Il sindaco di Mantova ha quindi deciso di provvedere al rimborso economico, così da incentivare le famiglie ad utilizzare il teleriscaldamento, beneficiando di costi bassi ed un sistema di riscaldamento più ecologico e dal basso impatto ambientale.

Tra i mesi di Novembre e Dicembre quindi tantissimo famiglie residenti nel comune di Mantova otterranno uno sconto in bolletta che va dal 20% al 30%, in base ai casi. in più il comune ha disposto un altro milione di euro che sarà messo a bando per sostenere le famiglie con redditi bassi o medio bassi.