Posto fisso: concorsi per 30 mila nuove assunzioni, il sogno di molti

Per chi sogna il posto fisso, il 2022 è l’anno dei concorsi. Ecco tutti i bandi a cui si può partecipare.

Per molte persone il posto fisso è un miraggio, un sogno irraggiungibile. Adesso potrebbe diventare realtà con i 3omila nuovi posti messi in bando. Cosa aspetti a fare domanda?

30mila nuovi posti per il settore pubblico, il sogno del posto fisso

Trovare il posto fisso rimane un pò il sogno di tutti. O quasi. C’è sempre un motivo se i concorsi pubblici sono gettonati e nonostante sia abbastanza difficile riuscire a superarli, c’è sempre la fila ogni volta che ne esce uno. Quasi come se fosse la salvezza. I concorsi 2022 entrano nel vivo proprio in questi ultimi mesi. Grazie ai nuovi bandi in arrivo, infatti, oltre 30.000 persone troveranno una nuova assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Tra i concorsi più gettonati si annoverano quello di oltre 2.500 funzionari e assistenti, più di 400 magistrati e più di 1.000 ispettori tecnici per entrare a far parte dell’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro -. A questi si aggiungono più di 380 addetti alla gestione dell’assegno unico, 400 nuove assunzioni nelle prefetture e 300 nuovi posti a tempo indeterminato nel ministero dell’Economia. Vediamo dunque insieme quali sono i concorsi 2022 più importanti di fine anno.

Iniziamo dai nuovi bandi di concorso per 2.643 funzionari e assistenti dell’Agenzia delle Entrate. Questi si aggiungono al bando indetto in passato per l’assunzione di 900 assistenti tecnici. Si parla di un totale di 3.543 persone da assumere attraverso le selezioni di quest’anno.

Concorso Ispettorato del Lavoro per l’assunzione di 1.024 ispettori tecnici Il Piano triennale 2022-2024 per i fabbisogni del personale prevede uno o più bandi per il reclutamento di 1.024 ispettori tecnici. Le figure assunte saranno inquadrate nell’Area III, profilo F1. Non sarà comunque l’ultimo concorso, visto che nei prossimi anni ci saranno altre assunzioni. Concorso Magistratura per l’assunzione di 400 magistrati A fine anno uscirà anche il nuovo concorso in Magistratura, per cui è prevista l’assunzione di 400 nuovi magistrati. In virtù della Riforma Cartabia, da quest’anno potranno partecipare al concorso tutti i laureati al corso di laurea di Giurisprudenza, prima occorreva invece anche l’abilitazione professionale tramite tirocini o scuole di specializzazione. Concorso Ministero Interno per l’assunzione di 400 persone nelle prefetture Nel corso dei prossimi mesi verrà inoltre indetto un nuovo concorso da parte del ministero dell’Interno per l’assunzione di 400 nuove figure nelle prefetture. I nuovi assunti verranno inseriti nel ministero tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Gli altri concorsi 2022 Entro la fine dell’anno è atteso anche il nuovo bando per portare a termine l’assunzione di 16.826 addetti ufficio processo da utilizzare per le attività che fanno riferimento al PNRR. Grande attesa anche per i nuovi concorsi in uscita tra la fine di quest’anno e i primi mesi del 2023 per l’assunzione di 14.000 nuove figure presso il ministero della Giustizia, quello delle Infrastrutture e della Mobilità mobile, della Cultura, degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’INAIL e del Ministero dell’Istruzione. Insomma ce n’è per tutti.