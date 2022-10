Come pulire i termosifoni per avere una casa più calda: consigli e strumenti utili

Pulire i caloriferi o i termosifoni è una buona abitudine, che fa bene alla salute e contribuisce ad avere una casa più calda, senza troppe sorprese in bolletta. Ecco alcuni consigli e strumenti utili per tenere puliti i termosifoni.

L’inverno è alle porte, per cui, è necessario prepararsi per tempo ad affrontare temperature più rigide. Un buon inizio, potrebbe essere pulire per bene i termosifoni e i caloriferi di casa prima dell’accensione costante. Una buona manutenzione del nostro impianto di riscaldamento ci consentirà di salvaguardare non solo la nostra salute ma anche le nostre tasche. Ebbene sì, perché la pulizia dei termosifoni influisce sulle loro prestazioni. Quindi, avremo una casa più calda e risparmieremo un po’ di soldini in bolletta.

Perché è utile pulire i termosifoni

Come abbiamo già detto in precedenza, tenere puliti i termosifoni o i caloriferi è un dovere legato, innanzitutto, alla salute. È bene sapere che, il calore del metallo sporco o impolverato diventa un grande pericolo per le vie respiratorie, soprattutto per i soggetti allergici. In più, una regolare manutenzione dell’impianto di riscaldamento è necessaria se vogliamo che funzioni al meglio e che non ci faccia spendere troppo.

Quando pulire i termosifoni

La pulizia degli impianti termici va eseguita nei mesi autunnali che anticipano l’accensione della caldaia. Del resto, è opportuno eliminare tutte le impurità che possono essersi depositate sui caloriferi durante l’estate, prima dell’accensione costante.

Come pulire i termosifoni: consigli e strumenti utili

La manutenzione degli impianti termici è essenziale e non va sottovalutata. Non solo perché l’aria di casa rimanga salubre, ma anche perché consente di avere una casa più calda e senza consumare troppo. Anche se si tratta di un’operazione piuttosto faticosa, seguendo questa piccola guida, potrebbe risultare più semplice.

Per pulire i termosifoni o i caloriferi in modo efficace dobbiamo procedere passo dopo passo. Innanzitutto, è fondamentale spolverare questi elementi. Per questa operazione, può essere utile usare un panno specifico per catturare la polvere e una spazzola sottile per pulire gli angoli più nascosti. Una volta tolto il grosso, è possibile passare alla fase successiva. È consigliato mettere dei fogli da giornale dietro e al di sotto dei termosifoni e poi sparare con il phon dell’aria fredda verso i termosifoni. Per una pulizia ancora più profonda, dopo aver tolto la polvere, potrebbe essere una buona idea, lavare l’impianto termico con una spugnetta umida, oppure, in alternativa utilizzare degli strumenti di pulizia a vapore che riusciranno a sciogliere anche eventuali macchie ostinate.