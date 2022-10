Alba o tramonto? Il test della personalità ti dice chi sei

Alba e tramonto sono da sempre due opposti della giornata che possono andare a rivelare molto del carattere delle persone. Il test di personalità presente in questo articolo riuscirà a svelare l’anima di ognuno in maniera semplice e veloce.

Tu cosa preferisci, alba o tramonto? Da questa scelta possono derivare tantissime sorprese sul proprio modo di vedere le cose ed il proprio modo di rapportarsi con gli altri. Si può essere attratti da entrambi razionalmente, ma il cuore potrà scegliere quale dei due momenti preferire.

Tramonto o alba?

Il tramonto è quel momento della giornata in cui si riesce a chiudere un piccolo capitolo della vita, si abbandonano rancori, preoccupazioni e paure e ci si abbandona alla visione di un cielo stellato in vista di un nuovo giorno, che può portare un miglioramento fisico o addirittura spirituale.

L’alba al contrario è l’inizio di ogni cosa, si può decidere di cambiare abitudine o di crearne un’altra, si può anche organizzare la propria giornata affinché tutto proceda per il meglio, garantendo una routine efficiente e in linea con i propri obiettivi personali e professionali.

Scegliere uno di questi due momenti essenziali quanto magici dell’arco della giornata può rivelare molto sulla propria personalità, riuscendo a far comprendere meglio la propria anima agli altri ed a sé stessi.

L’attrazione ti spinge verso l’alba? Allora sei una persona piena di gioia, vitalità e positività, non ti lasci abbattere dei piccoli ostacoli quotidiani ed anzi riesci a mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche. Sei lo specchio del modo di dire “l’alba ha l’oro in bocca” dato che non ti lasci sfuggire nemmeno un’occasione per raggiungere i tuoi obiettivi, anche tramite una buona pianificazione della giornata. Ti piace passare del tempo di qualità con i tuoi amici e la tua famiglia scoprendo nuove cose e vivendo nuove esperienze.

Nel caso in cui tu preferisca il tramonto, significa che sei una persona altamente romantica e sognatrice, spesso di ritrovi in un mondo fantastico in cui immagini di riuscire ad ottenere tutto ciò che desideri, includendo ovviamente anche le persone a te care. Nonostante la tua testa spesso vaghi lontano dal mondo reale, la tua famiglia ed i tuoi amici ti reputano una persona affidabile, piena di valori, amabile e con un incredibile senso di lealtà. L’immaginazione che ti trasporta riesce a farti vedere le cose da un’altra prospettiva, indicandoti la via verso la completa realizzazione dei tuoi sogni.