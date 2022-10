Telepass, finalmente è gratis: ecco quando è possibile non pagarlo

La notizia è sulla bocca di tutti gli automobilisti: finalmente il telepass è gratis. Scopriamo in quali casi è possibile non pagarlo.

Il telepass è il sistema di pagamento più diffuso tra gli automobilisti, per il pagamento del pedaggio autostradale. Del resto si tratta di un dispositivo davvero comodo, soprattutto, per chi viaggia abitualmente in autostrada. Inoltre, sembra che finalmente si possa accedere all’abbonamento Telepass totalmente gratis. Vediamo quando è possibile accedere a questa agevolazione ed avere il Telepass gratuito.

Telepass: come si acquista e quali sono i costi dell’abbonamento

Il telepass è il sistema elettronico per il pagamento del pedaggio autostradale più diffuso tra gli automobilisti. Del resto, esso consente di risparmiare lunghe code per pagare in contanti al casello, grazie all’addebito istantaneo della tariffa.

I servizi forniti dalla società Telepass possono essere acquistati in modi diversi. È possibile acquistarlo comodamente online, accedendo al sito ufficiale telepass e seguendo le istruzioni. In alternativa, ci si può recare presso un Punto Blu, in Banca o presso gli uffici postali.

Il costo dell’abbonamento Telepass, dipende dalla tipologia scelta. Si parte da un prezzo base di 1,26 euro al mese, con fattura trimestrale, ai quali vanno sommati i costi di ogni pedaggio e degli eventuali servizi accessori. Ad ogni modo, proprio come abbiamo anticipato, c’è la possibilità di ottenere il Telepass gratuitamente. Vediamo quando è possibile non pagarlo.

Telepass: quando è possibile non pagarlo

È sulla bocca di tutti gli automobilisti la notizia che sia possibile non pagare l’abbonamento Telepass, ma andiamo al sodo e vediamo di cosa si tratta.

A far fronte al caro vita, interviene anche l’azienda Telepass con un’iniziativa davvero imperdibile per gli automobilisti che viaggiano abitualmente in autostrada. Di fatto, proprio in questi giorni Telepass Pay ha lanciato una imperdibile offerta con la quale è possibile usufruire del canone gratis per un periodo di due anni. Inoltre, questa super offerta permette di ricevere il 40% di cashback sui pedaggi del periodo compreso tra il primo di dicembre 2022 ed il 31 di gennaio 2023. Tuttavia, si tratta di una promozione da cogliere al volo. Infatti, tutti gli automobilisti interessati avranno tempo solo fino al prossimo 31 di ottobre per poter aderire all’interessante iniziativa proposta dal gruppo Telepass.

Per ogni ulteriore e più specifica informazione, consigliamo di visitare il sito ufficiale telepass, ricordando che si tratta di un abbonamento che non comporta alcun vincolo e che può essere disdetto dall’utente in qualsiasi momento lo desideri.