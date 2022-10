Nuova truffa su Whatsapp: un codice ci può far perdere tutto

Difendersi dalla crisi economica è un problema che hanno ormai tutti. Le bollette della luce raddoppiate e alle stelle stanno mettendo in ginocchio molte persone e aziende.

La gente cerca perciò di arrotondare lo stipendio e le entrate in qualche modo. Chi lo fa in maniera onesta e chi disonesta, come chi utilizza questa truffa su whatsapp.

Whatsapp nel mirino, nuova truffa a danno degli utenti, un codice ingannevole

Spesso si va a colpire ciò che le persone usano con più frequenza. Ad esempio WhatsApp. È una applicazione che ha tanti segreti e trucchi per funzionare al meglio. Attenzione, perché il sistema di messaggistica tanto usato da tutti non c’entra nulla. Anzi, anche l’applicazione è vittima di questi truffatori che vogliono delinquere contro di noi.

In particolare dobbiamo fare attenzione alla truffa WhatsApp del codice a 6 cifre. Per come è stata architettata, essa potrebbe indurre tante persone a cascarci. Con conseguenze, purtroppo, non piacevoli per le vittime della truffa. Anche perché quando ci accorgiamo di essere stati truffati ormai è troppo tardi.

Esiste una truffa che girava lo scorso anno, ma che in queste settimane ha ripreso a galoppare. In genere, prende il via da un SMS che riceviamo. “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?” è il contenuto del messaggio. A farlo è uno dei nostri contatti, facendoci abbassare la guardia.

In sostanza, c’è un truffatore che sta cercando di rubarci il nostro profilo WhatsApp. In pratica, quando decidiamo di spostare WhatsApp ad un nuovo cellulare, riceviamo un codice di 6 cifre che dobbiamo inserire nel nuovo apparecchio. Nulla di pericoloso se siamo noi i titolari.?

Attenzione alla truffa WhatsApp del codice a 6 cifre: come riconoscerla?

Se invece il truffatore dovesse conoscere il nostro numero, magari lasciato in tanti siti dove siamo registrati, allora cercherà di impossessarsi del nostro profilo. Per rubarci l’account però avrà bisogno del codice che avremo ricevuto noi. Per ottenerlo, spacciandosi per un nostro contatto, al quale ha già sottratto il profilo, ci chiederà il numero “mandato per sbaglio via SMS a noi”.

In questo modo ricevendo il codice a 6 cifre potrà attivare su un suo telefono il nostro WhatsApp. Impossessandosi dei nostri contatti e del nostro profilo. A questo punto noi non potremo più usarlo e lui lo sfrutterà per inviare link o virus ai nostri contatti, rubando i loro profili. Facciamo dunque attenzione a messaggi come quello riportato nell’articolo.