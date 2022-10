La città europea con gli affitti più bassi: se hai deciso di cambiare vita, riparti da qui!

Stanco di pagare affitti da capogiro? Ebbene, mollare tutto e partire potrebbe essere una mossa intelligente per risparmiare qualche soldino. Se hai deciso di voltare pagina, potresti ripartire proprio dalla città europea con gli affitti più bassi. Ecco qual è!

Il costo della vita nel nostro Paese, in particolare nelle grandi città, sta diventando davvero insostenibile. Per cui, sempre più italiani, giovani e meno giovani, sono alla ricerca di una valida alternativa. Una meta dove è possibile vivere bene e spendere poco, senza andare neanche troppo lontano, è Chaves, una incantevole cittadina del nord del Portogallo, a pochi chilometri dal confine con la Spagna. Occhio, perché è una zona bellissima ed è tra i luoghi europei più economici in cui vivere.

Chaves, se hai deciso di cambiare vita riparti da qui

Chaves è tra le città europee più economiche in cui vivere. Qui, è possibile affittare una casa comoda e spaziosa a soli trecento euro al mese. Tuttavia, la cittadina portoghese non è nota solo per essere il comune più economico di tutto il Portogallo, ma si tratta di un luogo bellissimo.

Oggi Chaves è una città tranquilla e panoramica, molto vicina al mare e alla città di Porto, nella quale può ancora essere ammirata l’eredità medievale. Insomma, una meta da valutare per chi ha deciso di voltare pagina e cambiare vita!

Le migliori cose da fare a Chaves in Portogallo

Recentemente, si parla molto di Chaves perché è considerata tra i luoghi europei più economici in cui vivere. Tuttavia, oltre ad essere la città con gli affitti più bassi, Chaves è una città dalla storia lunga e affascinante, che offre davvero tante attrattive. Parliamo di incantevoli monumenti storici come il castello de Chaves, un’imperiosa torre quadrata completata nel XIV secolo, l’antico Ponte de Trajano e la solenne chiesa parrocchiale della città che risale alla fine della Reconquista del XII secolo.

L’affascinante città portoghese, è nota anche per le sue acque termali dagli incredibili poteri curativi e per il museo da Regiao Flaviense, dove sono esposti i migliori monumenti e manufatti della città romana di Aquae Flaviae. Inoltre, a Chaves non passa inosservata la graziosa piazza centrale, un meraviglioso luogo che riporta indietro nel tempo.

Dunque, se sei stanco di pagare cifre astronomiche per l’affitto e stai pianificando una svolta nella tua vita, inserisci Chaves tra le mete da prendere in considerazione. Pagheresti solo 300 euro per una grande casa in centro!