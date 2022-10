Polpa di pomodoro: qual è la migliore da acquistare nei supermercati secondo Altroconsumo

Gli esperti di Altroconsumo hanno analizzato in laboratorio 20 conserve vendute nei supermercati, per valutare quale sia, attualmente, la migliore in commercio. Ecco la classifica.

Protagonista di tanti piatti della tradizione italiana, la polpa di pomodoro è il secondo prodotto in conserva più venduto in Italia. A tal proposito, l’associazione dei consumatori Altroconsumo, ha analizzato 20 marchi di polpe di pomodoro vendute nei supermercati e ne è venuta fuori una classifica davvero molto interessante.

Polpa di pomodoro: qual è la migliore per Altroconsumo

Attraverso minuziose analisi di laboratorio, gli esperti dell’associazione dei consumatori Altroconsumo hanno verificato l’eventuale presenza di muffe o pesticidi, l’esattezza del peso sgocciolato e la quantità di sale. Sono state valutate le informazioni riportate sulle etichette dei diversi prodotti e, dopo l’assaggio, ne è stato valutato il rapporto qualità – prezzo.

Ebbene, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro per la miglior polpa di pomodoro secondo Altroconsumo è la polpa di pomodoro Esselunga. Il prodotto di Esselunga ha totalizzato un punteggio di 74 confermandosi la migliore polpa di pomodoro del test e anche il miglior acquisto, cioè il prodotto con il rapporto qualità prezzo più conveniente.

A seguire, ad un solo punto di distanza troviamo un ex aequo tra tre ottimi prodotti: Casar, Viviverde Coop Biologica e Ortolina. Il terzo gradino del podio, invece, è occupato dalla polpa di pomodoro della De Cecco con 70 punti totalizzati.

Ma vediamo più nel dettaglio la classifica di Altroconsumo, distinguendo tra polpa di pomodoro di qualità ottima, buona e media.

La classifica di Altroconsumo

Aldilà dei prodotti che occupano i primi posti della classifica, i risultati del test sono stati tutti davvero ottimi. Segno che i produttori italiani prestano un’elevata attenzione alla qualità ed alla genuinità dei loro prodotti. Ma andiamo al sodo e scopriamo per intero la classifica stilata dall’associazione dei consumatori Altroconsumo:

Ottima qualità

Esselunga, 74 punti, prezzo 1,31 euro

Casar, 73 punti, prezzo 2,51 euro

Viviverde Coop Biologica, 73 punti, prezzo 1,19 euro

Ortolina, 73 punti, prezzo 2,21 euro

De Cecco, 70 punti, prezzo 1,19 euro

Buona qualità

Mutti, 69 punti, prezzo 2,56 euro

Cirio, 68 punti, prezzo 2,39 euro

Petti, 68 punti, prezzo 2,19 euro

Santa Rosa, punti 68, prezzo 2,14 euro

Bio Foods, punti 67 prezzo 1,31 euro

Italiamo della Lidl, punti 67, prezzo 0,55 euro

Pomì, punti 67, prezzo 1,94 euro

Conad, punti 66, prezzo 1,39 euro

Delizie Dal Sole dell’Eurospin, punti 65, prezzo 0,45 euro

Natura Toscana Bio, punti 63, prezzo 1,70 euro

Valfrutta al Vapore, punti 61, prezzo 2,31 euro

Carrefour Bio, punti 60, prezzo 0,86 euro

Media qualità

Alce Nero, punti 58, prezzo 2,04 euro

Naturasì, punti 56, prezzo 2,09 euro