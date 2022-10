Giorgia Meloni: i guadagni e la vita privata della prima Premier donna

La leader di Fratelli d’Italia, è la prima Premier donna nella storia d’Italia a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri. Sin da giovane ha partecipato attivamente alla vita politica del Paese ma ecco quanto guadagna ora.

Giorgia Meloni ha cominciato ad interessarsi alla politica sin dal 1992, quando a 15 anni aderisce al Fronte della Gioventù. La sua carriera è progredita anno dopo anno ricoprendo varie cariche importanti, fino ad arrivare alla vittoria delle elezioni del 25 Settembre 2022.

La vita pubblica e privata di Giorgia Meloni

Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 Gennaio 1977, ha origini cagliaritane ed ha vissuto gran parte della sua vita nel quartiere della Garbatella, insieme alla madre ed alla sorella.

Consegue il diploma di maturità linguistica a pieni voti e diventa giornalista nel 2006. Ha una relazione con il giornalista del Tgcom24 Andrea Giambruno, con cui ha avuto una figlia nel 2016 di nome Ginevra. La coppia si è incontrata negli studi di Quinta Colonna a Milano, dove Giambruno lavorava.

La Meloni ha cominciato la sua carriera politica a 15 anni, quando si è unita al Fronte della Gioventù, diventando tra l’altro responsabile di Azione studentesca, per poi essere eletta nel 1998 nel consiglio provinciale di Roma.

Nel 2004 diviene presidente di Azione Giovane, nel 2008 viene nominata ministro per la gioventù e l’8 Marzo 2014 diventa presidente di Fratelli d’Italia, fondato con Guido Crosetto, Ignazio La Russa ed altri politici provenienti da Alleanza Nazionale, il Popolo della Libertà ed il Movimento Sociale Italiano.

Quanto guadagna Giorgia Meloni

Calcolare l’intero stipendio della neo-Premier non è semplice, tuttavia si possono considerare alcuni riferimenti riguardo i guadagni dei deputati. Lo stipendio mensile è pari a 5.346,54 euro, a cui vengono aggiunti 3.503,11 euro di diaria ed un rimborso spese pari a 3.690 euro.

Nell’ultima dichiarazione dei redditi Giorgia Meloni ha dichiarato un reddito complessivo che raggiunge i 100mila euro. La stessa cifra è presente nei documenti degli anni precedenti compresi il 2019 ed il 2018, in cui ha anche dichiarato di possedere un appartamento a Roma ed una Mini Cooper SD del 2015.

Si potrebbe anche considerare lo stipendio del compagno Andrea Giambruno, che ha lavorato per programmi noti come il già citato Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia. Data la sua riservatezza, non è facile conoscere i guadagni, tuttavia vedendo il suo curriculum ed i programmi di cui è stato autore, si può stimare un guadagno che parte dai €1200 al mese fino ad arrivare a toccare i 120.000 euro a trasmissione.