Non comprare questi biscotti! Pericolo pesticidi, meglio evitarli del tutto

Non c’è cosa migliore da mangiare al mattino, assieme ad una bella tazza di latte o di caffè, i biscotti sono da sempre presenti nelle case di tutte le famiglie, ma se proprio in quel biscotto fossero presenti dei pesticidi pericolosi?

Un test italiano ha riscontrato la presenza di pesticidi in alcune marche molto famose presenti negli scaffali dei supermercati. Sono stati analizzati oltre 15 marche di biscotti e i risultati hanno messo in luce alcune presenze sospette, dal quale si dovrebbe star lontani.

L’analisi dei biscotti

I biscotti sono un alimento largamente usato nella Nazione, tant’è che senza problemi vengono destinati anche ai bambini per merenda o colazione. In più sono pratici, proprio grazie all’enorme varietà di prodotti presenti in commercio, che soddisfano le esigenze di tutti in ogni occasione.

La rivista “Il Salvagente” ha di recente condotto uno studio su moltissimi prodotti di marche note, che potrebbero essere acquistate anche per un consumo quotidiano. La ricerca riguardava soprattutto l’eventuale presenza di sostanze chimiche cancerogene, come il difosfato, il disodico, gli edulcoranti, l’acrilammide, pesticidi e micotossine.

Gli esperti hanno analizzato i seguenti biscotti:

Galletti Barilla Mulino Bianco,

Frollini Carrefour,

Colussi il Granturchese,

Frollini con granella di zucchero Conad,

Frollini con granella di zucchero Coop,

Frollini con granelli di zucchero Dolciando Eurospin,

Frollini con granelli di zucchero Esselunga,

Galbusera Buoni così senza zuccheri aggiunti,

Gentilini Novellini,

Frollini i tesori del forno Todis,

Frollini con granella di zucchero

Le Bon Md, Misura dolce senza zuccheri aggiunti,

Naturasì Novellini,

Real Forno fior di zucchero Lidl,

Saiwa oro classico.

I risultati dell’indagine

I risultati hanno avuto risultati sorprendenti e fortunatamente non hanno riscontrato presenza di funghi e muffe, tuttavia sono emersi alcuni aspetti critici come la presenza di don (una micotossina pericolosa per i bambini), di acrillamide e pesticidi.

La rivista ha precisato: “Più della metà dei frollini non annovera nella sua ricetta nessun ingrediente sospetto, pur essendo i biscotti alimenti ultra-processati per eccellenza. C’è ancora qualche azienda che utilizza l’olio di palma mentre qualcuno opta per quello di colza. E non manca chi ha sostituito lo zucchero con gli edulcoranti”.

Oltre alle sostanze nocive infatti in linea generale sono stati trovati altissimi livelli di zucchero e sale, oltre che l’olio di palma o di colza, il difosato disodico e gli edulcoranti.

I biscotti a fine classifica, che risultano essere i peggiori con solo 3,5 punti sono i Novellini al latte e miele dei Gentilini.