Hai una mille lire Montessori? Devi sapere che oggi vale davvero tanti soldi

Le monete e le banconote della cara vecchia Lira sono rimaste nel cuore degli italiani, ma non solo. Perché alcuni esemplari oltre al valore affettivo hanno un enorme valore economico.

Collezionisti ed appassionati di numismatica sono sempre alla sfrenata ricerca di monete e banconote di valore, al fine di arricchire la propria collezione. Oltre alle monete della vecchia Lira, ad essere molto ricercate, sono anche le banconote. Oggi focalizzeremo la nostra attenzione sul valore attuale della banconota da mille lire con Maria Montessori.

Quanto vale una banconota da mille Lire con Maria Montessori

Questa specifica banconota, fece seguito al precedente modello di mille lire che rappresentava Marco Polo. Rimasta in vigore dal 1990 al 1998, il biglietto con il volto della Montessori ha visto diverse serie realizzate negli anni. Per cui, essendo un esemplare stampato in un enorme numero di pezzi, non possiamo definirlo raro. Eppure, ci sono alcune caratteristiche che possono rendere questa vecchia banconota piuttosto appetibile nel mondo della numismatica.

In particolare, a rendere una mille Lire con Maria Montessori un pezzo di valore, potrebbe essere l’appartenenza ad una serie piuttosto che ad un’altra. Ci sono alcune combinazioni, come ad esempio, una cifra particolare come 6 numeri tutti uguali, oppure, una scala crescente o decrescente di numeri che potrebbe attirare l’attenzione di collezionisti ed appassionati di numismatica, disposti a spendere una vera fortuna pur di accaparrarsi uno di questi esemplari ed aggiungerlo alla propria raccolta. Chiaramente, parliamo sempre di banconote in ottimo stato di conservazione (in gergo tecnico Fior di Stampa), dunque, senza segni di usura.

In presenza di una banconota da mille lire con Maria Montessori in ottime condizioni, si può parlare di cifre che arrivano anche a 50 euro. Mentre, nel caso di banconote che riportano una combinazione come questa 000001, le cifre offerte possono arrivare anche a superare i 400 euro, essendo praticamente i primi pezzi stampati in assoluto.

Mille Lire Maria Montessori, serie sostitutive

Molto ben pagate sono anche le banconote che appartengono alle serie sostitutive, create per rimpiazzare i pezzi che presentano difetti. Ebbene, contrariamente alle serie normali, le serie sostitutive sono state stampate in numeri molto ridotti di esemplari. Per cui, risulta particolarmente difficile reperirli sul mercato. Queste banconote sono riconoscibili grazie al numero di serie che in questo caso inizia per XA, XB, XC, oppure XD. Attualmente, una di queste banconote in ottime condizioni, può raggiungere un valore di circa 200 euro.