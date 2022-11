Bonus auto 2022: a novembre arrivano gli incentivi e tante novità

Bonus auto 2022: da novembre arriva il via libera. Ecco tutte le novità

Dalle 10 del mattino del 2 novembre si potranno inviare le richieste per i nuovi incentivi auto, detti anche eco-bonus. Scopri i dettagli nell’articolo

Nuovi eco-bonus per le auto, sono attivi dal 2 novembre

Insomma, si tratta di una misura che nasce con tre obiettivi: promuovere l’uso di mezzi meno inquinanti, rinnovare il parco auto italiano che notoriamente è molto vecchio e sostenere tutta la filiera industriale del settore auto. Basti considerare che al 2021 il 60 per cento dei veicoli immatricolati aveva più di dieci anni di vita e che ben undici milioni e mezzo di vetture erano al di sotto dello standard Euro 3.

Inoltre, per chi ha un reddito inferiore ai 30 mila euro annui può contare su un aumento del 50 per cento rispetto ai contributi erogati in passato per i veicoli nella fascia di emissioni da zero a 20 grammi di CO2 per chilometro. Sempre che si tratti di un prezzo di listino inferiore ai 35 mila euro Iva esclusa. Con questi limiti il bonus può arrivare a 7.500 euro con rottamazione e a 4.500 senza.

L’incentivo scende quindi a 6 mila euro per i mezzi con emissioni che vanno da 21 a 60 g/km di CO2 con rottamazione; gli euro sono tremila, invece, se non c’è rottamazione: per un prezzo complessivo di 45 mila euro Iva esclusa.

2 novembre: partono gli incentivi per le auto, grande occasione

A questi aiuti possono accedere anche i noleggiatori, purché detengano la proprietà del mezzo per almeno un anno. Per la fascia da zero a venti grammi al chilometro di CO2 e fino a un prezzo di 35 mila euro Iva esclusa, è previsto un contributo da duemilacinquecento euro. Se c’è rottamazione e fino a 1.500 euro senza rottamazione.

Per le vetture che costano meno di 45 mila euro Iva esclusa e con emissioni da 21 a 60 g/km l’incentivo scende a duemila euro con rottamazione e mille senza. I concessionari possono prenotare gli incentivi sul sito predisposto dal MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, a cominciare dal 2 novembre 2022. Gli incentivi si applicano sui mezzi comprati tra il 4 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022.

Approfitta anche tu di questa ottima occasione per avere un eco-bonus per una nuova auto. Dal 2 novembre sono disponibili e sul sito del MISE i concessionari possono prenotare gli incentivi da mettere a disposizione dei clienti. Una grande occasione per chi ha intenzione di acquistare per un’attività o per uso personale. Cosa aspetti?