Oro, quello che hai in casa potrebbe farti guadagnare davvero tanti soldi: scopri quanto vale

L’oro è il bene rifugio per eccellenza, quindi è sempre molto ricercato e davvero ben pagato. Insomma, con l’oro che hai in casa potresti guadagnare molti soldi. Ecco quanto vale.

In questo triste periodo economico, è diventato piuttosto frequente vendere l’oro usato per avere una maggiore liquidità. Se anche tu, in casa hai degli oggetti in oro che non usi più e vuoi monetizzare, potrebbero esserti utili alcuni suggerimenti per una vendita di successo.

Come riconoscere un oggetto in oro autentico

Se hai deciso di vendere dei vecchi gioielli che non usi più, è necessario anzitutto assicurarti che si tratti di oro vero. Del resto, si tratta di un materiale molto prezioso e quindi molto contraffatto. Ma come riconoscere un oggetto in oro autentico? Ebbene, ci sono diversi modi per poter capire se il tuo oggetto sia in vero oro.

Il primo passo è identificare la punzonatura, cioè il segno impresso sulla superficie. Questo simbolo, che normalmente si trova nella fascia interna di un gioiello, non solo ti farà capire che il tuo oggetto è realizzato in oro, ma ti indicherà anche la quantità di oro contenuta nel pezzo, espressa in millesimi (in questo caso sarà impresso un numeretto come 750, 916 oppure 999) o in carati (in questo caso sarà impresso un numeretto come 18, 20, 22 oppure 24). Qualora non dovessi trovare la punzonatura, difficilmente l’oggetto che hai tra le mani è realizzato in oro. La prova del nove potrebbe essere utilizzare una calamita. Devi sapere che l’oro è un materiale che non reagisce ai campi magnetici, pertanto, nel caso in cui il tuo oggetto dovesse essere attratto, avrai la certezza che non si tratta di oro autentico.

Dovessi avere ancora dei dubbi, potresti rivolgerti ad un gioielliere o ad un compro oro, che dopo una attenta valutazione, certamente saprà dirti se si tratti di oro falso o autentico.

Quanto vale attualmente un oggetto in oro

Probabilmente già sai che il prezzo dell’oro non è costante ma varia a seconda del periodo. In questi giorni, il prezzo al grammo è di 39,02 euro per l’oro 18k/750. Sale a 47,45 euro l’oro 20k/833. Viene pagato rispettivamente 48,38 euro e 52,94 euro l’oro 22k/916 e l’oro 24k/999.

Dove vendere l’oro usato

Per vendere il tuo oro hai a disposizione diversi canali. Tanto per cominciare, potresti provare a vendere il tuo oro online. Internet offre diverse opportunità dai marketplace alle aste online. In alternativa, potresti rivolgerti al compro oro della tua città oppure al gioiellieri di fiducia.