Programmi TV solo in alta definizione, arrivano i decoder gratuiti: chi li riceverà a casa

Dal 1° Gennaio 2023 tutti i canali televisivi saranno visionabili solo utilizzando la nuova tecnologia digitale e, fino ad esaurimento scorte, molti pensionati riceveranno direttamente a casa un nuovo decoder in maniera totalmente gratuita.

La codifica MPEG-4, che consentirà di godere dell’alta definizione su ogni canale, ha bisogno di un apparecchio di ultima generazione per funzionare correttamente e, chi non può permettersi un nuova televisione, può godere dell’iniziativa statale.

Decoder gratis da Poste Italiane

Ormai da mesi molte regioni italiane stanno provvedendo al cambio codifica che permetterà di godere della visione dei programmi con un’elevata qualità, disponibile solo su televisioni prodotte dopo il 2018 o sui nuovi decoder.

Lo Stato Italiano ha messo a disposizione negli ultimi mesi un bonus TV, che consente di scontare il prezzo d’acquisto direttamente in negozio ma ad oggi i fondi sono terminati.

I pensionati che non hanno avuto modo di godere del sostegno e soddisfano certi requisiti possono fare una richiesta per ottenere direttamente a casa un nuovo decoder gratis, ricevendo inoltre assistenza per completarne l’installazione.

Attualmente il decoder a domicilio è disponibile per i pensionati che:

hanno più di 70 anni

hanno una pensione inferiore ai 20mila

sono titolari di un abbonamento televisivo

Come richiedere il decoder a domicilio

Prima di richiedere il decoder bisogna innanzitutto controllare se il proprio dispositivo è davvero obsoleto. Per sapere se il proprio decoder o TV sono ancora compatibili con le novità previste per il nuovo anno, è sufficiente sintonizzarti sul canale 100 o 200 e vedere se compare la scritta “Test HEVC Main 10”.

Se il decoder o il televisore sono effettivamente non compatibili, si può sfruttare questa opportunità scegliendo tra le seguenti modalità:

chiamando il numero verde 800-776 883 scegliendo la voce relativa alla consegna del decoder a domicilio

recandosi in un ufficio postale presente sul suolo nazionale

visitando la pagina web dedicata: “prenotazionedecodertv.it”, sempre disponibile

Durante la prenotazione della spedizione bisogna avere sempre a portata di mano il codice fiscale e la propria carta d’identità, così da completare la procedura di consegna nella data prescelta.