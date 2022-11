Se vivi qui il comune ti regala 5mila euro bonus per il fotovoltaico

Il fotovoltaico potrebbe presto rimanere una delle fonti di calore alternative più economiche ed ecosostenibili, soprattutto grazie ai bonus forniti dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni. In questo caso si parla di un bonus di ben 5mila euro.

Il costo di un intero impianto non è sicuramente molto economico, proprio per questo sono tante le famiglie che non hanno ancora avuto modo di installare un pannello fotovoltaico sulla propria casa, tuttavia questa potrebbe essere la buona occasione per un investimento.

I vantaggi del fotovoltaico

Lo Stato sta da tempo cercando di fornire più agevolazioni possibili ai cittadini che vogliono optare per un sistema ecologico ed efficiente come il fotovoltaico, la situazione mondiale però ha complicato velocemente le cose, riducendo all’osso il potere di acquisto ed i risparmi delle persone.

I vantaggi del fotovoltaico rimangono sono molti e comprendono:

Bassissimo impatto ambientale

Produzione di energia rinnovabile

Costi di manutenzione ridotti

Risparmio in bolletta

Indipendenza energetica

Bisogna inoltre considerare che i pannelli installabili si dividono in pannelli fotovoltaici e solari e i bonus spesso comprendono l’acquisto e l’installazione di entrambe le varianti. Mentre il pannello fotovoltaico genera energia assorbendo il calore del sole, il pannello solare scalda l’acqua che viene diretta all’interno della tubazione della casa.

Bonus comunale per il fotovoltaico

Lo Stato non è l’unico ad aver fornito incentivi economici per aiutare i cittadini con il Superbonus 110%, infatti anche alcuni Comuni hanno stanziato dei fondi per sostenere le spese delle famiglie.

Il Comune di Calderara, in provincia di Bologna, ha avviato un’iniziativa, chiamata “Energia Green Casa”, che comprende una copertura fino al 50% sull’acquisto della spesa sostenuta, arrivando ad un massimo di 5mila euro.

I fondi totali messi a disposizione dal Comune ammontano a 100mila euro e verranno distribuiti in base alla lista di richieste che potranno essere approvate esclusivamente alle famiglie che non hanno già goduto del Superbonus 110%.

Il Sindaco, Giampiero Falzone, ha dichiarato: “Lo avevamo detto, questo è il primo passo ufficiale che compiamo per aiutare i cittadini: agevolarli non solo davanti all’attuale emergenza del caro-energia, ma anche per lo sviluppo green di Calderara, che abbiamo in mente dall’inizio del mandato.

Mentre l’azione dell’Amministrazione comunale continua con la costituzione di comunità energetiche e il relativo avviso pubblico al quale i cittadini potranno partecipare, questa misura rappresenta un incentivo importante per le famiglie che comprenderanno che il passaggio al green sarà uno step fondamentale per appropriarci di un futuro diverso e sostenibile, per noi e soprattutto le prossime generazioni”.