Automobili: via libera alle calze da neve come dispositivi invernali, il comunicato del Ministero

Dal 15 novembre è scattato l’obbligo di avere a bordo del proprio veicolo, i dispositivi invernali. Le gomme invernali o le catene in auto, sono obbligatorie fino al 15 aprile 2023. Ma da quest’anno c’è una interessante novità. Vediamo di cosa si tratta.

Come di consueto a partire dal 15 novembre e fino al 15 di aprile 2023, sarà obbligatorio tenere a bordo del proprio veicolo i dispositivi da neve. Gli automobilisti sprovvisti corrono il rischio di incappare in pesantissime multe e altre sanzioni amministrative. Ad ogni modo, da quest’anno, è prevista una importante novità perché, in alternativa alle catene da neve o alle gomme invernali, si potranno montare le calze da neve. Ecco tutte le informazioni al riguardo.

Calze da neve: cosa sono

Si tratta di dispositivi utili ad aumentare l’aderenza delle gomme, incrementando il grip in presenza di neve. Solitamente, realizzate in poliestere, le calze da neve avvolgono gli pneumatici del veicolo migliorando la tenuta su strada in caso di neve. Di certo non si tratta di una novità assoluta, visto che questi dispositivi anti – slittamento sono comparsi sul mercato italiano già una decina di anni fa. Tuttavia, nonostante il notevole successo riscosso tra gli automobilisti, il Ministero non ne autorizzò l’utilizzo, non ritenendoli una valida alternativa alle catene o agli pneumatici da neve.

Qualcosa è cambiato, un paio di settimane fa. Quando attraverso una circolare, il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile, ha dato finalmente il via libera all’utilizzo anche in Italia delle calze da neve, come dispositivo supplementare di aderenza. Insomma, dopo 10 lunghissimi anni, sembra si arrivati ad un punto di svolta per questi comodi dispositivi anti – slittamento. Il decreto ministeriale sarà aggiornato a gennaio 2023, ma già dal 15 novembre 2022 possono essere utilizzate le calze da neve.

Calze da neve: quali scegliere

Il mercato offre diversi modelli di calze da neve a prezzi davvero molto contenuti. In linea di massima, parliamo di un range di prezzo che va dai 27 euro fino a raggiungere un massimo di 70 euro. Tuttavia, prima dell’acquisto è necessario prestare attenzione ad un importante particolare. Devi sapere che non tutti i modelli di calze da neve possono essere usati in Italia. Ma i dispositivi abilitati dal Ministero sono solo quelli che riportano l’etichetta con la dicitura UNI 11313 o ON 5121.

Ricorda infine, di utilizzare questi comodi dispositivi anti – slittamento solo su manti innevati. Essendo dei prodotti realizzati in poliestere, possono usurarsi facilmente e se utilizzati in tratti stradali in assenza di neve si deteriorarono facilmente perdendo affidabilità.