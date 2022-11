Fischio d’inizio per i Mondiali di calcio in Quatar 2022, ma quanto costano i biglietti per le partite?

È stato fischiato il calcio di inizio per questi attesissimi mondiali per la prima volta negli emirati arabi. Ma sapete quanto costano i biglietti per le partite? Ve lo diciamo noi!

Il mondiale di calcio è, senza dubbio, l’evento sportivo più importante, attorno al quale c’è un giro d’affari senza pari. Quest’anno per la prima volta ad organizzare il campionato mondiale di calcio è un paese arabo, il Quatar, e in molti si interrogano su quale possa essere il costo di un biglietto per assistere a questi Mondiali 2022.

Mondiali in Quatar 2022

Nel 2010 fu ufficialmente affidato al Quatar il compito di organizzare il campionato mondiale di calcio 2022. Una decisione che ha sollevato non poche polemiche nei confronti della Fifa, soprattutto, per via della scelta di un paese con poca storia calcistica alle spalle. Eppure, si stima che saranno quasi due milioni i tifosi da ogni parte del mondo, che assisteranno alla competizione organizzata dagli emirati arabi. Ma vi siete mai chiesti quanto possa costare assistere ai mondiali in Quatar 2022? Facciamo un po’ di conti.

Mondiali in Quatar 2022: quanto costano i biglietti

Il mondiale di calcio è l’evento più atteso da tutti i tifosi e gli appassionati di calcio di tutto il globo. Addirittura si stima che saranno milioni i tifosi provenienti da ogni parte del mondo ad andare negli emirati arabi per assistere almeno ad una partita della propria nazionale. Ma quanto costano i biglietti?

Ebbene, il costo dei biglietti, ovviamente, differisce molto in base ad una serie di fattori. Il prezzo del biglietto è influenzato in negativo o in positivo, in base alle Nazionale che scendono in campo, alla partita alla quale si vuole assistere (se è una partita della fase a gironi oppure un match ad eliminazione diretta e così via) e, chiaramente, dal posto scelto all’interno dello stadio.

Ma assistere una partita di calcio ai Mondiali in Quatar non si limita semplicemente alla spesa per l’acquisto dei biglietti. Eggià, perché ad incidere sul budget c’è anche il costo del viaggio di andata e ritorno per gli emirati arabi, oltre che quello per gli spostamenti, per affittare una camera in hotel e per il cibo.

Ad ogni modo, giusto per farvi fare un’idea, si parla di un costo che oscilla tra i 250 e gli 800 ryal ovvero, tra i 62 ed i 200 euro per assistere ad una partita della fase a gironi. Ovviamente, i prezzi variano in modo crescete per la fase ad eliminazione. Fino ad arrivare alla finale, che si disputerà il 18 dicembre. In questo caso si parla di un range di costo che parte dai 550 euro fino a superare abbondantemente i 1.400 euro.