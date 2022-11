Cartelle esattoriali cancellate: il provvedimento che favorisce chi è in difficoltà

Il governo Meloni cancella le cartelle esattoriali fino a mille euro. Secondo la premier, la riforma prevede “Un fisco giusto con chi è in difficoltà”.

È nelle intenzioni del governo approvare una speciale tregua fiscale, che servirà per archiviare tutti i potenziali conflitti coi contribuenti. Tuttavia, secondo il governo, questa non lascia spazio ad alcuna sanatoria.

Secondo Maurizio Leo, il viceministro dell’economia, si vuole favorire chi è in difficoltà, e l’unica possibilità che di fatto annulla il debito verso lo stato è quello delle cartelle esattoriali fino a mille euro.

Diamo quindi spazio a un’analisi del provvedimento che nei prossimi giorni sarà sottoposto al vaglio di Camera e Senato e trasmesso a Bruxelles, ma soffermiamoci, in particolare, su come opererà la riforma fiscale in riferimento alle cartelle che superano i 1.000 euro, insieme a quelle che sono state emesse dopo il 31 dicembre 2015.

Le ragioni dello stralcio di cartelle al di sotto dei mille euro

Il testo della legge di bilancio ancora da approvare è ancora da approvare, ma secondo quanto si apprende dalla sua versione preliminare, i debiti che hanno un importo residuo di mille euro saranno annullati in data 31 gennaio 2023.

I debiti ai quali occorre fare riferimento, sono quelli che risultano dalle cartelle esattoriali emanate dall’1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

A partire dal 2023, dunque, i debiti riferibili a tale periodo, insieme alle sanzioni accessorie e agli interessi maturati, verranno annullati.

Secondo il governo, le cartelle al di sotto dei mille euro per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 sono impossibili da recuperare. Le spese di riscossione derivanti dall’operato dell’agenzia delle entrate-riscossione ammonterebbero a ben 1.132 miliardi di euro, e provando ancora a recuperare l’importo dovuto, si riuscirebbe a compensare soltanto il 6-7% del totale speso dallo stato.

Stralciare le cartelle fino a mille euro diventa quindi vantaggioso sia per il contribuente in difficoltà, sia per l’ente deputato alla riscossione.

Cosa accade alle cartelle che superano i mille euro

Le cartelle che superano i mille euro, però, anche se sono riferibili al medesimo periodo, dovranno essere pagare per intero. In aggiunta, verrà applicata una sanzione del 3%.

Tuttavia, per rendere più agevole il piano di rientro del debito, si potrà dilazionare il pagamento in 5 anni.

I debiti che allo stato attuale non sono ancora cartelle di pagamento, ma lo diventeranno nel 2023, dovranno esser pagati per intero, e la sanzione sul debito dovuto all’erario sarà del 5%.

Tuttavia, come le cartelle più risalenti che superano i 1000 euro, anche il saldo delle nuove cartelle esattoriali potrà avvenire in 5 anni.

Anche le cartelle che non sono state contestate subiranno lo stesso trattamento, mentre chi ha ricevuto non una cartella ma un semplice avviso bonario pagherà una sanzione del 3%, con possibilità di rateizzazione in 5 anni.

Cosa succederà a chi dichiara meno

Chi dichiara meno per ottenere un’IRPEF più bassa, andrà incontro a diversi scenari alternativi.

Per chi si ravvede, in particolare, ci saranno due possibilità alternative:

La prima è il cd. “Ravvedimento operoso”. Tale modalità prevede il pagamento dell’intero importo dovuto, ma questo viene distribuito in un tempo di due anni e con una sanzione aggiuntiva del 5%. Se poi si pensa che il fisco abbia commesso un errore e non si paga, contestando l’evasione, si potrebbe effettuare un accertamento con adesione. Questo prevede una trattativa col fisco finalizzata a ottenere una riduzione dell’importo da versare all’erario.

Se sulla questione è stato già aperto contenzioso, si può raggiungere una conciliazione giudiziale.

Questa permetterebbe di chiudere la controversia versando il 90% del totale dovuto al fisco.