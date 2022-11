Iliad: offerta imperdibile prima delle feste, è quasi gratis

Iliad, la famosa compagnia francese ed ormai in Italia dal 2016, ha messo a disposizione dei clienti, presenti e futuri, un’offerta davvero imperdibile, un rilancio di una delle tariffe più amate dalle persone, che hanno potuto godere dei vantaggi unici inclusi nel prezzo.

L’offerta Flash 120 mette a disposizione dei clienti tutto ciò di cui si ha bisogno ad un prezzo davvero molto basso, senza perdere di vista l’efficienza e la qualità del servizio. Iliad ha rilanciato questa opzione per incrementare ulteriormente i propri clienti, che nel 2022 hanno raggiunto quasi 9 milioni e mezzo di italiani.

Iliad, compagnia francese fondata nel 1990 a Parigi dall’imprenditore Xavier Niel, ha raggiunto in breve tempo un successo incredibile sia in Francia che in Italia, raggiunta solo nel 2016, quando la Commissione Europea ha approvato la fusione Wind e 3 Italia, permettendo a Iliad di essere il quarto operatore italiano.

Le antenne Iliad, gestite autonomamente grazie all’acquisto di quelle presenti negli asset venduti dalla fusione Wind-3 Italia, e la trasparenza delle tariffe offerte, sono i punti forti dell’azienda, che l’hanno aiutata a raggiungere milioni di clienti, offrendo non solo servizi di telefonia mobile, ma anche fissa e accessi a internet.

L’offerta che è stata rilanciata dalla compagnia francese si chiama “Flash 120” ed offre giga, sms, chiamate nazionali ed internazionali ad un costo mensile di 7,99 euro. La tariffa è attivabile sia da chi è già cliente Iliad che dai nuovi clienti che arrivano da altri gestori telefonici, a cui basterà attivare una nuova SIM.

Flash 120, cosa offre e come attivarla

Flash 120 offre a tutti i clienti, vecchi e nuovi, 120 Giga, minuti di chiamate illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e chiamate gratuite verso alcune nazioni, consultabili nel contratto dell’offerta. Il costo è stato fissato a 7,99 euro e non potrà subire cambiamenti nel tempo, al contrario di molti altri operatori telefonici.

L’offerta è attivabile, fino al 15 Dicembre, in tutti gli Iliad Store e nei Corner presenti nei vari punti vendita. Ovviamente si potrà accedere ai vantaggi di questa tariffa anche online, navigando nel sito ufficiale dell’azienda. Iliad offre inoltre il servizio di Roaming UE, con un tetto massimo di 7 Giga.

Una volta superati i limiti di navigazione, previo consenso si potrà continuare ad utilizzare internet con un costo di 0,90 euro ogni 100 MB in Italia e 0,00244 euro per ogni MB consumato fuori dall’Unione Europea. Il prezzo, proprio come per ogni tariffa offerta da Iliad, rimarrà la stessa per sempre.